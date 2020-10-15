提2袋廢棄物不給丟 工人憤持鐵棍砸清潔車處3月徒刑

台南市西港區清潔車8月12日晚間6時7分收運垃圾時，一名邱姓工人提4袋垃圾要丟，其中2袋非家庭廢棄物遭到拒收，竟然開車攔下清潔車，並持鐵棍砸車，造成清潔車多處受損，警方據報趕到，將邱移送法辦，台南地院認邱犯損壞公務員職務上掌管物品罪，處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，西港清潔車當晚前往大塭寮、溪埔寮、新港地區收垃圾時，在大塭寮庄落邱提了4袋垃圾要丟，在丟了2包垃圾上清潔車後，清潔車司機發現對方所丟的是非一般家庭廢棄物，有很多是木材廢料、鐵釘、白膠等事業廢棄物，拒收垃圾，車子就開走。

未料，邱竟怒不可遏，開車追堵在清潔車的路線前方，清潔車一到，他就持鐵管攔車，揮棒砸毀清潔車的左側方向燈，車頭鈑金、車尾保險桿也被敲擊凹陷等，多處毀損。司機下車後，邱還持鐵棍上前理論，後方資源回收車人員下車及附近民眾見狀勸阻，事態才未擴大。隨後趕來支援的另名司機接手，恢復清潔車清運垃圾，約延後半小時。

佳里警分局員警據報趕抵現場，當場扣得長條鐵棍1支，並將邱依法送辦，檢方則依妨害公務罪嫌起訴。