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員工不滿老闆再三催債6萬 報警誣告老闆是詐團成員被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

徐姓男子不滿林姓老闆再三向他催討6萬元欠款，因而懷恨在心，至派出所誣指林介紹他加入詐團，致林被依詐欺罪移送地檢署偵辦，至法官審理時，改供稱是因為要報復林一直催債，才誣告，台中地檢署今天依誣告、偽證等罪起訴徐男。

起訴書指出，徐男（28歲）在林男經營的租車行工作，不滿林向他催討6萬欠款，於2018年9月2日下午，至中市豐原警分局馬岡派出所，誣指林於同年3月間介紹他加入詐團，擔任收包裹、發裝備的工作，導致林遭警方以涉嫌詐欺罪移送。

檢察官開庭時，徐男證稱「因為我有欠林6萬多元，所以他要我到台中幫他拿東西，有人會跟我聯絡，後來就有元寶的人要我到汽車旅館等，共有2個人拿19萬元給我，元寶再聯絡我，要我將錢交給1個白白胖胖的人」。

檢察官再問「這個過程中，你有多少獲利？」，徐男回稱「都沒有，因為我欠林錢，他叫我幫忙，我就只有做一次」，誣指林男為共犯，檢察官遂將林男起訴。

至今年4月27日下午，以及6月17日，承審的台中地院法官開庭時，徐男改供稱是因為要報復林一直催債，遂誣告林，法官將林判無罪，而徐則由檢察官簽分偵辦。

徐男不滿林姓老闆向他催討欠款，懷恨在心，誣指林介紹他加入詐團，致林被依詐欺罪移送地檢署偵辦，至法官審理時，改供稱是因為要報復林一直催債，才誣告，台中地檢署依誣告等罪起訴徐男。圖／本報資料照
徐男不滿林姓老闆向他催討欠款，懷恨在心，誣指林介紹他加入詐團，致林被依詐欺罪移送地檢署偵辦，至法官審理時，改供稱是因為要報復林一直催債，才誣告，台中地檢署依誣告等罪起訴徐男。圖／本報資料照

檢察官 詐欺

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