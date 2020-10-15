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鐵道局官員視包商為提款機 貪46萬判9年定讞

中央社 / 台北15日電

交通部鐵道局官員余竹倫向廠商收受現金、家電、帳篷等不正利益與賄賂共46萬餘元，二審認為余竹倫視廠商為自動提款機，判刑9年。最高法院日前駁回余竹倫上訴，全案定讞。

余竹倫原任職交通部鐵路改建工程局（現整併為鐵道局）南部工程處，案發後遭停職，公務員懲戒委員會6月間判決余竹倫撤職並停止任用3年。

全案起於余竹倫督導「青海路段及九如路段台鐵鐵路地下化工程」期間，深知承包商的工地負責人為求施工、請款、驗收順利，自民國103年起向黃姓工地主任索取機車維修、宴客支出、現金、廚廁裝修、家電、蘋果手機2支等不正利益與賄賂，計價值新台幣46萬餘元。

一審高雄地方法院以藉勢勒索財物罪，判處余竹倫有期徒刑12年，褫奪公權6年；案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認為余竹倫並未恐嚇、脅迫工地主任，改依公務員對於職務上行為收受不正利益、賄賂罪論處。

二審指出，余竹倫將承包商視為任憑提取的自動提款機，要求毫不遮掩、節制，動輒索討現金、娛樂消費及日常開銷，露營所需帳篷、睡袋等器材，也由廠商買單；個人社交餐宴排場更逕自以廠商統編為之而順理成章轉嫁負擔，連廚廁裝修及冷氣、流理台、燈具等設備，也要廠商出資，價值觀念與行為態度與常人迥異。

二審認為，余竹倫身為國家重要建設督導人員卻貪得無厭，損害社會大眾對於國家工程品質及公務員廉潔性的信賴，依公務員對於職務上行為收受不正利益、賄賂罪，各判處有期徒刑4年、8年，應執行有期徒刑9年，禠奪公權6年。

案經余竹倫提起上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴定讞。

交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）員工余竹倫涉貪，判9年定讞。示意圖／聯合報系資料照片
交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）員工余竹倫涉貪，判9年定讞。示意圖／聯合報系資料照片

公務員 鐵道 提款機

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