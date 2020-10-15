誣指徐乃麟「假購屋真詐財」兩爆料人遭起訴涉加重誹謗

藝人徐乃麟遭爆料「假賣屋詐財」，他開記者會澄清自己才是「受害者」，爆料人蔡曜丞、曹米芳卻登門鬧場。徐控告兩人涉嫌妨害名譽，台北地檢署查出，並無假賣屋真詐財情形，蔡、曹女因購屋財務糾紛，以誇大渲染方式訴諸媒體，足以貶損徐外在形象及社會評價，今依加重誹謗罪起訴兩人。

去年5月22日，《鏡週刊》報導徐假賣屋真詐財，私吞「大龍蝦數位國際」合夥人建商蔡志龍、曹米芳逾8000萬元。同日，徐乃麟開記者會，反控蔡男、曹女聯合讓他損失數百萬元，卻遭兩人闖入鬧場，曹女指控徐「騙錢！」

6月14日，曹女開記者會指控，「實情就是房子他們玩完一遭，依舊是徐乃麟的，但我的錢卻不見了，且自己誤簽本票，代價是多付58萬人民幣」、「徐乃麟就是『披著羊皮的狼』對於徐要自己發出的聲明稿，絕對不會簽，這就是一連串騙術，以後我不會再開記者會，徐乃麟的本票事件、房子事件都針對我，但過程中不是只有他一人，他們是團體詐騙。」

7月26日，曹女在士林地院門外向記者表示，「徐到底跟董ViVi什麼關係。徐乃麟，你再告訴我，你為什麼拿北京項目4000萬元，偷偷的去還掉董子綺借的高利貸。 」

蔡則稱：「二胎的錢，你給我拿去哪裡？有沒有進我的帳戶？沒有嘛，然後事後說要跟我和解，法官講什麼你是名人，要不然你們要不要私下談一談，依據大局為重，我簽和解書給他，他オ不起訴的，他跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的。」

徐乃麟不滿兩人四處公開亂說而提告。檢方查出，徐與大龍蝦公司陳姓負責人為多年好友，蔡男是大龍蝦總經理，大龍蝦為投入大陸棋牌業而與曹女合作，投入人力及挹注資金。

2015年初，為籌措資金，陳向徐購買內湖價值6942萬元房地，考量條件不足而由蔡名義購買，曹女協助辦理過戶。尾款則由蔡以房地拿去向銀行貸款5500萬元，過戶登記完成後，又向銀行增貸約1020萬元。

之後，陳仍有資金需求，又將房產向友人二胎貸款1500萬元作為公司營運使用。不過，陳遲遲無法支付第二期上千萬元購屋款，且遲繳9、10月的房貸利息，導致房地名義人蔡男被催討，還被銀行通知欲法拍。

因此，陳、蔡向徐提出解除買賣契約，房產又過戶歸還徐，為避免被銀行收取違約金，實際上是徐接手繼續繳房貸。檢方查出，徐乃麟並無假賣屋真詐財情形，純屬購屋財務糾紛。