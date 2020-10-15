私菸案再爆訂菸大戶 吳宗憲女性友人買350條私菸遭起訴

台北地檢署持續追查私菸案，查出國安局前少校吳宗憲的劉姓女友人，去年7月透過吳下單購買350條私菸。檢方原先考慮給劉女緩起訴處分，但因劉女不認罪，辯稱不知道吳菸品來源違法，檢察官黃偉調查後今依違反稅捐稽徵法將劉女起訴。

去年7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局以找關務署以行政檢查方式，攔查國安局官員隨團走私9800條菸，金額高達645萬元，創桃園機場夾帶走私菸最大數量紀錄。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

去年8月23日，第一波偵結針對在押首謀、訂菸超過565條以上大戶及華航人員；目前證據顯示，此次「自由民主永續之旅」菸品銷售決策者為邱彰信。

起訴名單包括國安特勤人員吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維及林志建7人，華航方面則有邱彰信、于堯、黃川禎以及空品處職員陳穎彥4人。

去年11月7日，第二波偵結針對永和警衛室少將林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲等訂菸大戶27人，依違反稅捐稽徵法處分緩起訴處分，期限1年，依數量各須支付公庫3萬元至30萬元不等，其中林國欽、張嘉玲各須支付公庫6萬元。

檢方持續追查，從吳宗憲訂菸記錄中發現，民間友人劉女在去年7月間也下單訂購350條私菸。劉女到案後否認有逃漏稅犯意，坦承曾經向吳下單訂菸，但不知道菸品來源違法。

劉女供稱，從吳宗憲那邊聽到可低價訂購菸品，與友人合資購買350條菸品，她不知道吳是利用總統專機夾帶私菸，她相信吳是國安局人員，不可能違法，才下單訂菸。