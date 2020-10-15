肇事逃逸新舊見解不同調 檢對撞傷警逃逸無罪提上訴

肇事逃逸舊法見解限於過失，不包括故意，雖大法官去年作成777號釋字，認為發生車禍不論行為人有無故意或過失，一律用「 肇事」來涵蓋，但兩派迄今尚未有定論，以中市彭男駕車撞傷孫姓警員為例，法官即認定彭是「故意」撞傷警，採舊法判彭無罪，檢察官不服將提上訴，由二審來裁判。

台中地檢署主任檢察官劉志文表示，檢方採新見解認定「故意」撞傷警察後逃逸，即屬肇事逃逸，過失責任明確，可依刑法185之4條規定對彭究責，但法官卻採舊法判無罪，因此起訴檢察官將提起上訴，由二審來認定。

舊法見解，法官以肇事逃逸罪的成立，以行為人對於事故發生「非出於故意」為前提。依文義是指「發生交通事故」、「發生車禍」而言，應屬「意外」情形，行為人如出於故意殺人、傷害、重傷害主觀犯意，駕駛動力交通工具肇事，故意致人死傷後，當然會逃離。

新法即去年5月31日大法官釋字第777號，其中有關「肇事」部分，可能語意所及之範圍，包括「因駕駛人之故意或過失」或「非因駕駛人之故意或過失」（因不可抗力、被害人或第三人之故意或過失）所致之事故。意即發生車禍不論行為人有無故意或過失，一律用「 肇事」來來涵蓋。

舊法對肇事逃逸的見解限於過失，不包括故意；而新法的見解不論是過失或故意，均認定是肇事，但因類似個案不多，迄今仍有兩派不同看法，尚未作成定論。

以台中市民彭男撞傷警為例，彭去年底駕車行經夜店時，遇警設攔檢點做酒測，彭為逃避檢測，駕車衝撞孫姓警員，致孫臉部、頭部受傷，彭撞傷孫後駕車加速逃逸，被控肇事逃逸罪，法官以該罪的構成要件為出於「意外」，而彭男是「故意」撞李姓警員，因此法官判彭無罪。

從而，本案彭男既是基於妨害公務執行及傷害故意，駕車衝撞執行攔檢勤務的公務員孫男，即無法期待他不為逃逸行為，故彭男雖有駕車故意傷害警員後，逕自逃逸行為，惟此仍與肇事致人受傷逃逸罪之構成要件尚有未合，自難以該罪相繩，這一部分判無罪。