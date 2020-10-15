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內湖警站大門卻A走1.84萬拾得物 3年徒刑上訴後獲緩刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北市內湖分局警備隊員黃俊智，兩度站大門時受理民眾撿到的遺失物，卻侵吞1萬8400元現鈔，拾得人和失主主動聯繫發現「沒受理」，東窗事發。士林地院依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判他3年徒刑、沒收犯罪所得；案經上訴，台灣高等法院今減成2年徒刑，緩刑5年，支付國庫10萬元，褫奪公權3年。

黃俊智為警察專科學校第6期畢業，從警多年。2017年8月24日上午11時許，黃在分局門口輪值「門崗守望」勤務，方姓民眾因拾獲裝有1萬300元現金、駕照、寫有廖姓失主手機號碼紅包袋的黑色錢包，將黑色錢包交給黃。後來方打電話給廖姓失主，相約同年9月15日到警局詢問，這才發現沒受理。

督察組調查後發現黃不止侵占一次。9月9日上午10點，魏姓女子撿到一個綠色鑰匙包，裡頭有8100元和2把鑰匙，她送往內湖分局，當時也是黃站大門，交接班警察沒人看到鑰匙包。巧的是，魏女也是在9月15日前往分局文德派出所詢問處理後續，再爆一樁。案發後，黃停職。

黃俊智辯稱，拾得人急急忙忙拿皮夾來，還說時間很及沒辦法停留離去，他就把黑色皮夾裝進有「內湖分局」字樣的白色信封，想在交班後回警備隊駐地，再聯繫遺失人。他說，交班後把信封放在機車龍頭下面置物槽，騎車回去忘記了，隔了半小時再騎車買東西，想起信封時已不翼而飛，因裝在分局信封，以為會有人撿到送回來。

黃辯稱，警備隊內規是要通知派出所處理，沒有權限開收據，也不能受理，基於為民服務，有時候才會打電話請遺失人領取，這樣就不用紀錄。

此外，9月9日則是民眾撿到鑰匙包後，趕著上班騎車離去，看了裡頭沒證件，就隨意放在服務台左側，交接班時忘記有這個東西，沒有拿走就離開。

不過士院認為黃從警廿餘年，自稱值班時收到民眾送遺失物「只有這2件」，應屬特別經驗，不可能輕易遺忘，但他卻在主管詢問時，認為不知督察人員掌握什麼證據，敷衍「沒受理、沒印象」。士院認為黃當警察卻沒廉潔自持、遵循法令，犯後還矢口否認，態度欠佳，依2罪判刑。

原本黃俊智得入獄服刑，但他上訴，高院撤銷原判決，改減為2年徒刑，並諭知緩刑5年、支付公庫10萬元，但另外還褫奪公權3年。

台北市內湖分局警備隊員黃俊智，兩度站大門時受理民眾撿到的遺失物，卻侵吞1萬8400元現鈔，台灣高等法院今依侵占職務上持有之非公用私有財物罪2罪判他2年徒刑，緩刑5年，支付國庫10萬元，褫奪公權3年。圖／報系資料照片
台北市內湖分局警備隊員黃俊智，兩度站大門時受理民眾撿到的遺失物，卻侵吞1萬8400元現鈔，台灣高等法院今依侵占職務上持有之非公用私有財物罪2罪判他2年徒刑，緩刑5年，支付國庫10萬元，褫奪公權3年。圖／報系資料照片

警察 失主 駕照

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