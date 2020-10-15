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華南王子裝GPS跟拍新光公主 判拘役15日今繳罰金1.5萬
華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，遭檢方起訴。台灣高等法院更一審今年8月間依共同犯竊錄非公開活動罪判林拘役15日，得易科罰金定讞。林知延今赴台北地檢署執行科繳交1萬5千元罰金，進出均不受訪。
林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。
徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。北檢依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者。
台北地院認為林取得老婆的行程資訊，屬公開性質，判4人無罪；高等法院改依妨害秘密罪判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金。但最高法院撤銷、發回更審。
今年8月5日，高院更一審依共同犯竊錄非公開活動罪判林、劉各拘役15日，徵信業者李榮全拘役20日，皆得易科罰金定讞。北檢傳喚林知延於10月20日上午10時報到執行，刑期為拘役15日，得易科罰金。
林知延提早於今日上午10點去執行科繳交1萬5千元罰金。只花了10分鐘就完成手續，步出執行科時現場媒體詢問：「有沒有跟前妻聯絡？」、「繳完錢有沒有輕鬆一點？」、「有沒有什麼話要跟社會大眾說？」林知延僅說：「謝謝」便乘車離去。
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