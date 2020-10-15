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桃園司機酒駕撞死3人 物流公司、代班人連帶判賠257萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

貨車司機朱汶珽去年8月4日替陳姓男子代班送貨，酒駕超速過彎撞死2名環保志工、1名路人，引起社會眾怒，一審被依酒駕致死判刑8年10月；朱受雇的物流公司和2名被害人家屬和解，另名死者謝姓婦人兒女提告求償600多萬元，法院審理後判朱男、陳男及物流公司應賠償257萬多元，可上訴。

檢警調查，朱當天清晨送完貨要回楊梅，行經蘆竹大竹路288巷過彎失控，撞死正在掃街的黃姓、謝姓2名環保志工以及葉姓路人，路旁好幾輛車也受波及遭撞爛，檢方起訴求重刑，審理期間法院問朱有無調解意願，他透過辯護人回答「想談但沒有能力，談了也怕無法賠償。」

被害的謝姓婦人家屬更曾當庭說，完全未收到朱及家屬任何一點關心，難以接收，母親熱心公益卻無辜被酒駕者撞死，痛批朱沒資格、也沒權利減刑要求重判；桃園地院審酌，朱無視酒駕經政府、民間一致嚴厲譴責，仍無照酒駕以高速94公里過彎釀3死悲劇，依酒駕致死罪判他8年10月。

謝婦的兒子、女兒提起附帶民事損害賠償，向朱男、找他代班送貨的陳男，及所屬物流公司等，依醫療費、喪葬費，精神撫慰金各300萬元，共求償664萬8405元；對此，朱僅表示對方求償金額過高，聲明駁回。

物流公司則說，當時是下游另間物流業者雇用陳男，陳再自行找朱當司機，並非他們直接雇用朱，且朱是送貨完畢後肇事，屬於個人行為和職務無關，而陳未經同意就擅自找朱，朱在自行送貨後酒駕非公司可預見，已盡管理責任；陳則說，當天找朱代班送貨，幹部都知道。

法院查，朱當時為營業小貨車駕駛人，當天是陳男找他代班送貨，可見朱已經受陳、物流公司許可，堪認朱是為陳、物流公司服勞務而受其監督，朱屬於「受雇人」，加上陳、物流公司並未證明有盡相當注意去監督朱執行職務，應負雇用人責任及連帶損害賠償。

法院審酌後，認為精神撫慰金各以200萬元為適當，扣除保險理賠各100萬元，加上喪葬、醫療等費用，判處朱男、陳男及物流公司，應賠償謝的兒子、女兒各157萬3680、100萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

朱男送完貨酒駕撞死3人，法院判朱及物流公司、陳姓代班人應賠償被害家屬257萬多元。圖／報系資料照
朱男送完貨酒駕撞死3人，法院判朱及物流公司、陳姓代班人應賠償被害家屬257萬多元。圖／報系資料照

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