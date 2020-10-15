在男廁偷拍隔壁上廁所 男子當場被逮處拘役30日

28歲楊姓男子今年8月11日上午8時45分，在台南市新市區樹谷園區中心2樓公共廁所內，將行動電話置放廁所門板縫隙下方，偷錄劉姓男子上廁所。劉察覺有異，整裝後步出廁所，喝令藏身廁所內楊「出來！」，並報警處理，台南地院認楊竊錄他人非公開活動，處拘役30日，可上訴。

善化警方到場，劉怒不可遏，直呼「不可思議」，上個廁所還有遭人偷拍，當場揪出偷拍男子，訴請警方偵辦。警方當場扣得楊持有行動電話1支，並在行動電話中發現偷拍畫面4張。楊承認，一時失慮犯錯，深感後悔。

台南地院審酌，楊不思尊重他人隱私，為滿足個人偷窺私慾，竟心生惡念，利用上廁所機會，以行動電話所具有的錄影功能竊錄劉上廁所時非公開活動，侵害其個人隱私，致劉心理感受不適，身心造成傷害，所為不可取。