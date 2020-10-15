快訊

吳怡農全民皆兵論 馮世寬批：那個渣男啦，不要聽他的

反政府抗議升級！ 泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在男廁偷拍隔壁上廁所 男子當場被逮處拘役30日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

28歲楊姓男子今年8月11日上午8時45分，在台南市新市區樹谷園區中心2樓公共廁所內，將行動電話置放廁所門板縫隙下方，偷錄劉姓男子上廁所。劉察覺有異，整裝後步出廁所，喝令藏身廁所內楊「出來！」，並報警處理，台南地院認楊竊錄他人非公開活動，處拘役30日，可上訴。

善化警方到場，劉怒不可遏，直呼「不可思議」，上個廁所還有遭人偷拍，當場揪出偷拍男子，訴請警方偵辦。警方當場扣得楊持有行動電話1支，並在行動電話中發現偷拍畫面4張。楊承認，一時失慮犯錯，深感後悔。

台南地院審酌，楊不思尊重他人隱私，為滿足個人偷窺私慾，竟心生惡念，利用上廁所機會，以行動電話所具有的錄影功能竊錄劉上廁所時非公開活動，侵害其個人隱私，致劉心理感受不適，身心造成傷害，所為不可取。

院方兼衡楊無前科紀錄、犯罪手段、所生危害，及其大學畢業智識程度、勉持家庭經濟狀況等一切情狀，量處拘役30日，可易科罰金，以示儆懲。

楊姓男子偷拍隔壁上廁所，當場被逮，台南地院認他竊錄他人非公開活動，處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照
楊姓男子偷拍隔壁上廁所，當場被逮，台南地院認他竊錄他人非公開活動，處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照

偷拍

延伸閱讀

色男在公共廁所用手機伸縫隙偷拍女生如廁 判拘役30天

韓男疑用無人機偷拍公寓內男女性事 機件故障致案件曝光

南科大廠員工遭前女友控偷拍裸照還傳群組 檢偵辦

八旬翁請看護卻引狼入室 裝密錄器偷拍他女兒洗澡

相關新聞

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

立法委員劉建國不滿主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提損害賠償訴訟，求償50萬元並要求道歉、刪文，...

桃園司機酒駕撞死3人 物流公司、代班人連帶判賠257萬

貨車司機朱汶珽去年8月4日替陳姓男子代班送貨，酒駕超速過彎撞死2名環保志工、1名路人，引起社會眾怒，一審被依酒駕致死判刑...

在男廁偷拍隔壁上廁所 男子當場被逮處拘役30日

28歲楊姓男子今年8月11日上午8時45分，在台南市新市區樹谷園區中心2樓公共廁所內，將行動電話置放廁所門板縫隙下方，偷...

驅嬰靈佯稱「妳的胸部一大一小」她被摸胸還要付4800元

男子阿儒（化名）假冒中國醫藥大學陳姓教授向女子小蘋（化名）搭訕，謊稱有嬰靈跟在她身上，都是嬰靈作祟，願意協助幫忙將嬰靈趕...

影／18歲男子討代墊出遊遭砍傷 5惡漢殺人未遂移送

北市北投區大業路與中央北路一段口，本月11日早上5時許，發生一起持刀砍人案，20歲林姓男子率領5人出面協商債務，一言不合...

科技監控防逃！ 院、檢建置前先用「性侵犯」系統監控

司法院8月18日會同行政院發布「刑事被告科技設備監控執行辦法」，9月1日生效。司法院和法務部協商後，委由台灣高等法院、台...

國軍退役中校成共諜 鼓吹現役軍人戰時別反抗判4年

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收成為在台發展組織的間諜，多次利誘現役軍官加入，在台海發生戰爭時採取消極不抵抗...

檢察官咆哮管委會 法務部長蔡清祥批：惡形惡狀！

台北地檢署檢察官劉承武因社區管委會開會應否直播與住戶爭執，大聲咆哮影片被PO網。劉承武解釋，他幫社區住戶建立規範是怕濫權...

渣男陷害心儀女PO色情論壇 求饒她冷回：那你就去關吧

高雄史姓男子求愛遭拒，索性將心儀女子辣照放上色情論壇，主打「高雄楠梓E杯」可以無套、舌吻，語帶戲謔地說「此魚非常缺錢」，...

名醫江守山詐健保費 法院判詐欺得利處5月徒刑

腎臟科醫師江守山被控任職新光醫院期間，在門診偽造旗下經營公司44名員工病例，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中3...

她賣預付卡給應召站媒介色情 稱不知情法官採信判無罪

甘姓女子以2000元代價售出預付卡門號，被應召站用來媒介色情，檢方偵辦，依幫助圖利媒介性交罪起訴。甘女辯稱，不知售出門號...

下雨天踩地墊滑倒膝蓋紅腫 北市女要告屈臣氏過失傷害

台北市一名中年女子到屈臣氏購物，當時天雨路滑，她走進店內踩到門口地墊卻滑倒，摔得四腳朝天，膝蓋紅腫；女子到醫院驗傷，屈臣...

熱門新聞

右雨刷夾收費單、左雨刷夾違停舉發單 到底能不能停車？

再1天結束隔離 居家檢疫外籍女子陳屍家中

25歲女騎士上班途中疑與小貨車擦撞飛到邊溝 傷重不治

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

酒駕害人！釣蝦場聚餐後開車載親友返家 失控自撞山壁同車2死3傷

滿地酒瓶！大貨車疑過彎不慎 近萬啤酒瓶甩飛綿延國道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。