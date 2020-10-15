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驅嬰靈佯稱「妳的胸部一大一小」她被摸胸還要付4800元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿儒（化名）假冒中國醫藥大學陳姓教授向女子小蘋（化名）搭訕，謊稱有嬰靈跟在她身上，都是嬰靈作祟，願意協助幫忙將嬰靈趕走，改善她與男友間關係，她誤信為真，由他作法驅逐嬰靈，他佯稱妳的胸部一大一小，要摸一下，把東西抓出來」，以右手觸摸她胸部，事後收費4800元，台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。

判決書指出，男子阿儒於2月21日中午，獨自前往小蘋位在中市東區上班處，假冒中國醫藥大學陳姓教授名義向她搭訕佯稱小蘋家人曾經在年輕時候墮胎，有嬰靈跟在她身上，都是嬰靈作祟，導致她目前運勢不順，工作壓力大。

阿儒願意協助幫忙將嬰靈趕走，並改善小蘋家人與她男友間之關係，小蘋聽聞後誤信為真，遂同意與他單獨外出詳談後續改運事宜。

同日中午，阿儒與小蘋步行抵達中市東區東英里三賢公園土地公廟旁草地時，利用她對民俗宗教之事敬畏、好奇之心理，並假藉作法驅逐嬰靈名義，先叫她坐下，他亦坐在她對面的台階上。

他叫小蘋在胸前雙手合十，閉上眼睛，接著點燃香菸在她身上比畫，再佯稱「妳的胸部一大一小，要摸一下胸部，把東西抓出來」，隨即違反她意願，以右手觸摸及輕抓她右側胸部，她頓時向後閃開，他始停止。

阿儒又對小蘋佯稱，今天作法就到此為止云云，2人即起身步行返回小蘋上班地點，途中，他向她佯稱：今日作法費用新台幣3600元，加上改善她與男友關係的費用1200元，共4800元，若沒支付，等於白作法，嬰靈就會被放回，她聽聞後誤信為真，交付4800元給他，後來，小蘋察覺有異，委請男友報警處理。

男子阿儒（化名）大學陳姓教授向女子小蘋（化名）搭訕，謊稱有嬰靈跟在她身上，趁機摸胸還收費4800元，台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。圖／本報資料照
男子阿儒（化名）大學陳姓教授向女子小蘋（化名）搭訕，謊稱有嬰靈跟在她身上，趁機摸胸還收費4800元，台中地院依強制猥褻將他判刑8月、詐欺罪判刑4月。圖／本報資料照

東區 中國醫藥大學 猥褻

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