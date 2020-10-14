快訊

「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

科技監控防逃！ 院、檢建置前先用「性侵犯」系統監控

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

司法院、法務部委由台灣高等法院、台灣高等檢察署共同建置科技設備監控防逃。記者王宏舜／攝影
司法院、法務部委由台灣高等法院、台灣高等檢察署共同建置科技設備監控防逃。記者王宏舜／攝影
司法院8月18日會同行政院發布「刑事被告科技設備監控執行辦法」，9月1日生效。司法院和法務部協商後，委由台灣高等法院、台灣高等檢察署共同建置系統，在建置完成前，暫時使用法務部性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備監控系統監控。

司法院表示，目前已找到場地，將規劃各項軟、硬體，希望打造具高度效能且導入最新技術的新世代科技設備監控系統。

「刑事被告科技設備監控執行辦法」明定法院或檢察官命被告接受科技設備監控時，要審酌各種情狀，並依比例原則來做；偵查中法院處分科技設備監控時，應審酌檢察官後續指揮執行的可行性，原則上應於裁定前徵詢檢察官意見。

另外，審判長、受命法官或檢察官在執行處分時，應核發命令書，載明被告應配戴監控設備的身體部位、應裝置監控設備的處所、監控起訖時間、被告應配合遵守事項、被告違反命令的法律效果、不服指揮執行的救濟方法等。當接獲異常訊息時，可以請警察、入出國管理、海岸巡防機關或移送案件或輔助偵查的司法警察機關協助查證、攔阻或緝捕。

司法院表示，近年來常有刑事被告在偵查、審判或執行階段棄保潛逃，不但有礙司法正義，更影響國民對司法的信賴，立法院因此修正刑事訴訟法有關防逃機制的規定，引入先進國家已實施多年的科技設備監控制度，希望在有積極作為下，我國的科技設備監控防逃新制能順利展開。

司法院 檢察官 警察

延伸閱讀

C望工程／受刑人普篩C肝 陳建仁：與法務部討論可行性

科技偵查惹議 司法院：可立專法有助完善審查

打開台北加碼 晶華總統套房、司法院限時參觀

酒駕致傷亡先關三天遭批民粹 司法院、內政部都不挺

相關新聞

科技監控防逃！ 院、檢建置前先用「性侵犯」系統監控

司法院8月18日會同行政院發布「刑事被告科技設備監控執行辦法」，9月1日生效。司法院和法務部協商後，委由台灣高等法院、台...

國軍退役中校成共諜 鼓吹現役軍人戰時別反抗判4年

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收成為在台發展組織的間諜，多次利誘現役軍官加入，在台海發生戰爭時採取消極不抵抗...

檢察官咆哮管委會 法務部長蔡清祥批：惡形惡狀！

台北地檢署檢察官劉承武因社區管委會開會應否直播與住戶爭執，大聲咆哮影片被PO網。劉承武解釋，他幫社區住戶建立規範是怕濫權...

渣男陷害心儀女PO色情論壇 求饒她冷回：那你就去關吧

高雄史姓男子求愛遭拒，索性將心儀女子辣照放上色情論壇，主打「高雄楠梓E杯」可以無套、舌吻，語帶戲謔地說「此魚非常缺錢」，...

名醫江守山詐健保費 法院判詐欺得利處5月徒刑

腎臟科醫師江守山被控任職新光醫院期間，在門診偽造旗下經營公司44名員工病例，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中3...

她賣預付卡給應召站媒介色情 稱不知情法官採信判無罪

甘姓女子以2000元代價售出預付卡門號，被應召站用來媒介色情，檢方偵辦，依幫助圖利媒介性交罪起訴。甘女辯稱，不知售出門號...

下雨天踩地墊滑倒膝蓋紅腫 北市女要告屈臣氏過失傷害

台北市一名中年女子到屈臣氏購物，當時天雨路滑，她走進店內踩到門口地墊卻滑倒，摔得四腳朝天，膝蓋紅腫；女子到醫院驗傷，屈臣...

陸軍天鷹雷達車採購弊案 中科院3官員偽造文書判刑定讞

中科院受國防部陸軍司令部委託辦理「天鷹專案」採購雷達車，技術員蕭振益誤以為車輛載具有爬坡最小速度的需求，資訊通信研究所電...

老翁參加喪事後騎電動車被車撞死 肇事者賠210萬判9月

負責喪事及喜事會場布簾布置的張姓男子，去年駕駛小貨車欲進入中市沙鹿區喪事會場進行布簾拆除工作，因逆向倒車、未謹慎緩慢後倒...

靠真人百家樂、骰寶運彩吸賭！博弈集團教戰守則曝光

高雄市警方掌握情資，懷疑博弈集團主打「星海娛樂城」、「星富娛樂城」名號，靠百家樂、輪盤、運彩等線上博弈遊戲，招攬賭客儲值...

西雅圖咖啡豆涉混豆還批評告發人 總經理遭誹謗罪起訴

西雅圖極品咖啡去年涉嫌混豆販售，士林地檢署偵查階段經營者馥餘公司總經理劉增祥，在官網發表聲明批評告發人厚策思維公司不實指...

11月女嬰哭鬧遭爸爸捶死 竟回法官「不知會這麼嚴重」

林姓男子因家裡開銷與父親爭執，心情不佳又聽到11個月大的女兒哭鬧，徒手捶擊女兒頭部、胸部，幼女顱內骨折、出血，妻子發現後...

熱門新聞

右雨刷夾收費單、左雨刷夾違停舉發單 到底能不能停車？

25歲女騎士上班途中疑與小貨車擦撞飛到邊溝 傷重不治

蔡英文「論文門事件」北檢今傳喚彭文正到庭應訊

Gogoro傳機密外洩 新北檢兵分多路搜索聲押2離職員工

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

滿地酒瓶！大貨車疑過彎不慎 近萬啤酒瓶甩飛綿延國道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。