科技監控防逃！ 院、檢建置前先用「性侵犯」系統監控

司法院、法務部委由台灣高等法院、台灣高等檢察署共同建置科技設備監控防逃。記者王宏舜／攝影 司法院8月18日會同行政院發布「刑事被告科技設備監控執行辦法」，9月1日生效。司法院和法務部協商後，委由台灣高等法院、台灣高等檢察署共同建置系統，在建置完成前，暫時使用法務部性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備監控系統監控。

司法院表示，目前已找到場地，將規劃各項軟、硬體，希望打造具高度效能且導入最新技術的新世代科技設備監控系統。

「刑事被告科技設備監控執行辦法」明定法院或檢察官命被告接受科技設備監控時，要審酌各種情狀，並依比例原則來做；偵查中法院處分科技設備監控時，應審酌檢察官後續指揮執行的可行性，原則上應於裁定前徵詢檢察官意見。

另外，審判長、受命法官或檢察官在執行處分時，應核發命令書，載明被告應配戴監控設備的身體部位、應裝置監控設備的處所、監控起訖時間、被告應配合遵守事項、被告違反命令的法律效果、不服指揮執行的救濟方法等。當接獲異常訊息時，可以請警察、入出國管理、海岸巡防機關或移送案件或輔助偵查的司法警察機關協助查證、攔阻或緝捕。

司法院表示，近年來常有刑事被告在偵查、審判或執行階段棄保潛逃，不但有礙司法正義，更影響國民對司法的信賴，立法院因此修正刑事訴訟法有關防逃機制的規定，引入先進國家已實施多年的科技設備監控制度，希望在有積極作為下，我國的科技設備監控防逃新制能順利展開。