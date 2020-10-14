影／科技偵查法爭議大已「撤案」？蔡清祥：蒐集意見中

有媒體報導，法務部推動的科技偵查法有人權爭議，因民間反彈過大而「撤案」；法務部長蔡清祥今天表示，科技偵查法草案目前仍然在蒐集各界意見，將在彙整後做修正再往上呈報，之後再進行立法程序。

網路媒體報導，法務部日前公布科技偵查法草案，但因為外界反彈過大而「撤案」；民進黨團司法及法制委員會政策小組本月12日中午針對此議題召開會議討論，會中，委員明確要求與會的法務部長蔡清祥應該做好說明後，再送案到立法院，因此，目前均無進一步規畫的時程表等。