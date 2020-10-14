國軍退役中校成共諜 鼓吹現役軍人戰時別反抗判4年

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收成為在台發展組織的間諜，多次利誘現役軍官加入。圖／聯合報系資料照片 國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收成為在台發展組織的間諜，多次利誘現役軍官加入，在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，今天被新北地院依違反國安法判處4年徒刑；杜男今出庭聆判，對於判決結果僅表示非常難過，沒有心情多談上不上訴。

檢方起訴指出，杜男1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，所以被共軍情報單位總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱「總政」）相中，進而成為共諜。2006年間，他得知服役時認識的蔡姓陸軍中校經濟困難，認為有機可乘，於是展開金錢攻勢，試圖籠絡對方「效忠祖國」，但始終沒有成功，最後在去年9月被查獲。

檢調調查，杜男曾多次在餐敘席間以蔡男結婚、購車和蔡母生病就醫等名義送了5到10萬元不等紅包，另外還送了大陸貴州茅台酒和武夷山特色茗茶等物，力促蔡男與「總政」高層見面。他考量蔡男是現役軍人，赴陸旅遊恐受限制，為免遭人懷疑，還將見面地點選在東南亞國家，但後來因國內屢破共諜案，計畫被迫暫緩，最後只好作罷。

雖然未促成蔡男與「總政」高層見面，但杜男沒有死心，仍邀蔡男以錄製影片方式表示效忠；他不斷以「中共現階段以人員吸收潛伏為主，暫時不用予刺探情蒐，只要關鍵時候發揮關鍵作用即可」等語說服蔡男，言明「效忠祖國的方式，就是台海發生戰爭時消極不作為」，但蔡男始終不答應。

全案曝光後，杜男否認共諜身分，辯稱投共只是金援蔡男藉口，都是酒醉吹牛皮胡說的話，但由於蔡男除了交出杜男先後送的現金20萬元、高價酒和茶葉等物，也拿出2人聊天時的錄音檔，因此說法未被採信。