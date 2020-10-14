渣男陷害心儀女PO色情論壇 求饒她冷回：那你就去關吧

高雄史姓男子求愛遭拒，索性將心儀女子辣照放上色情論壇，嚴重損害他人名譽，橋頭地院判他應賠償對方10萬元，可上訴。示意圖／ingimage 高雄史姓男子求愛遭拒，索性將心儀女子辣照放上色情論壇，主打「高雄楠梓E杯」可以無套、舌吻，語帶戲謔地說「此魚非常缺錢」，引誘論壇會員撒幣「釣魚」。被害女子痛指對方散播不實言論，嚴重侵害她名譽，怒告求償100萬元；史男自知事情鬧大，開價10萬元求和，只換來一句「那你就去關吧」。橋頭地院判史應賠償10萬元，可上訴。

被害女子指控，史男不滿追求遭拒，2017年8月12日晚間，在色情論壇「魚訊交流區」內，貼出她照片，寫到她出沒地點在楠梓，「69、口爆、舌吻......此魚非常缺錢，所有特別服務可以加錢升級」，還誣指說她近日有困難，「只好逼良為娼了，短期賺完即上岸」；史男將文章設定200枚金幣即可閱覽，惡意散播不雅、不實言論。

女子向橋頭地院提告求償100萬元，史男知道後，多次致電、傳簡訊給女子道歉，表示願意賠償10萬元，並刪文、登報道歉，盼能達成和解；但女子只冷回「那你就去關吧」。史男表示，鉅額賠償金讓他鬱鬱寡歡，對人生萬念俱灰，甚至萌生自裁念頭。

案經橋頭地院審理，考量雙方教育程度、經濟狀況、雙方態度等，判史男賠償10萬元較為妥當，還可上訴。