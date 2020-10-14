檢察官咆哮管委會 法務部長蔡清祥批：惡形惡狀！

檢察官劉承武咆哮管委會 蔡清祥：惡形惡狀。記者王聖藜／攝影 台北地檢署檢察官劉承武因社區管委會開會應否直播與住戶爭執，大聲咆哮影片被PO網。劉承武解釋，他幫社區住戶建立規範是怕濫權，法務部長蔡清祥卻表示，劉的行徑惡形惡狀，建議把劉送檢察官評鑑委員會處置。

劉承武今天被媒體爆料，在與社區住戶開會時以管委會主委身分阻擋直播，劉在影片中稱「可全程錄音，但禁止直播」，不時情緒激動，相關影片被PO網。

劉承武說，他幫社區親力親為、建立制度規範，卻被如此對待，是遭人惡意抹黑；他說，管委會開了27次會議，所有住戶都可以參加並提供意見，「我沒有阻擋他們的權益」。

劉承武說，社區換新的物業管理公司，他去談判，將回饋社區的600萬元提高到2700萬元，好讓住戶半年都不用繳管理費，他還針對170多項缺失請建商改善，何來與建商掛勾之說，他覺得自己很委屈「怎麼會做事被說成門神呢？」

劉承武說，這次事端是他當30多年司法官的「業力引爆」，對於開會過程講話大聲，劉說「如果有人一直在插話，身為主席的我是不是應該要制止？」、「簡直莫名其妙嘛！」

不過，蔡清祥對於劉承武的解釋顯然不以為然。蔡清祥說，劉承武這種惡形惡狀，實在是丟檢察官的臉，實在不應該；蔡說，有很多檢察官很努力、好不容易建立的良好形象，只因為劉承武個人的行為，不應該讓外界對檢察官的印象打折扣，「應該要予以譴責」。

蔡清祥還說，台北地檢署已依照他們的權責做處理，甚至他還建議，應該考慮要不要把劉承武送給檢察官評鑑委員會去處理。