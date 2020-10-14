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名醫江守山詐健保費 法院判詐欺得利處5月徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 /台北即時報導

江守山。圖/本報資料照片
江守山。圖/本報資料照片
腎臟科醫師江守山被控任職新光醫院期間，在門診偽造旗下經營公司44名員工病例，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中35人約12萬餘元健保費。士林地方法院今日宣判，依詐欺得利罪，判處5月徒刑，3000元折算1日，可易科罰金45萬元。

審判長指出，江守山確實沒有看診，在業務上不實製作44名員工病例，其中35人至醫院身體檢查，使新光醫院付出不必要的檢查費用，本院依照起訴書內容認定江守山犯刑法339條第1項詐欺得利罪。

江守山涉偽造病歷、開立檢驗單，詐領健保費一事，士林地院歷經2年審判，江守山要求傳喚國際機能食品公司旗下44名員工出庭作證，使審理期間漫長。

其中一次開庭問一名證人，其辯護人表示異議高達15次，審判長當場表示「這樣異議下去要開到晚上7、8點」「異議來、異議去，有什麼意義？」。

因案發時間太久，證人大多數不記得是否曾到新光醫院看江守山門診，法院當庭提示監視器畫面，播放診間外畫面，再比對病例時間，證人才說出沒去看診。

起訴指出，2013年8月間，江守山任職新光醫院時，為了讓其經營國際機能食品公司的員工，使用健保方式至醫院抽血、驗尿等檢查，向員工收取健保卡後，涉嫌在新光醫院門診診療其他病患之際，製造假病歷、過卡，假稱員工有胃潰瘍、血便等症狀，開立健檢醫囑。

江開立44人的病例和檢查醫囑，最後其中35人依照檢驗單到新光醫院身體檢查，獲得12萬餘元的不法利益，其中9人未檢查。

江守山則辯稱，有在公司或其他地方對員工問診，且員工一定有相關症狀，才會開立檢查單讓員工體檢，實在沒必要貪這些錢；醫院是嫌我年紀大了，找個理由讓我不工作。

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