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她賣預付卡給應召站媒介色情 稱不知情法官採信判無罪
甘姓女子以2000元代價售出預付卡門號，被應召站用來媒介色情，檢方偵辦，依幫助圖利媒介性交罪起訴。甘女辯稱，不知售出門號供犯罪之用，法官認為，極少人知道應召站也會用人頭門號犯罪，採信甘女辯解，判她無罪，可上訴。
合議庭認為，許多人使用他人門號通聯，新聞也常報導詐欺團使用人頭門號，但對於應召站也會使用人頭門號卻比較少聽聞；各類型犯罪都有可能利用人頭門號作案，如果認定門號申辦人可以預見犯罪，並不合常理。
判決指出，甘女否認賣預付卡門號，檢察官又未證明2000元與交付門號的關聯性，甘女犯罪罪證不足，應判無罪。
檢方指控，甘女2019年12月13日申辦預付卡門號，以2000元代價販售他人，她辦的門號後來被用來刊登「發現一隻超級卡哇伊的小可愛缺錢下海了，哪位哥哥好心幫幫忙」的性交易廣告，甘女是圖利媒介性交的幫助犯。
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