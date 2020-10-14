下雨天踩地墊滑倒膝蓋紅腫 北市女要告屈臣氏過失傷害

台北市一名中年女子到屈臣氏購物，當時天雨路滑，她走進店內踩到門口地墊卻滑倒，摔得四腳朝天，膝蓋紅腫；女子到醫院驗傷，屈臣氏店員也陪同，並幫出醫藥費，不過女子仍認為誠意不足，到派出所提告過失傷害。警方依規定受理成案。

上月30日下午四點多是下雨天。警方調查，女子走進屈臣氏，踩過放置門口的地墊滑倒，膝蓋撞地腫起來，她立刻要店員出面解釋，再到附近醫院驗傷，最後提告屈臣氏過失傷害。

警方通知在場的員工說明，他說，女子摔跤時，自己不斷道歉，也陪她就醫，幫忙出醫藥費，不過女子仍不滿意，要求賠償金；這部分還在跟公司討論，無法立刻給答案，才讓女子覺得誠意不夠。