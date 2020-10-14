快訊

擬開帛琉旅遊泡泡、東洋疫苗爭議 陳時中14：00說明

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍天鷹雷達車採購弊案 中科院3官員偽造文書判刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

中科院受國防部陸軍司令部委託辦理「天鷹專案」採購雷達車，技術員蕭振益誤以為車輛載具有爬坡最小速度的需求，資訊通信研究所電子戰組組長周志隆擔心來不及交車，指示研究員吳政勳請得標廠商神通電腦代表武俊麟變造數據應付，一審以周等4人犯圖利罪，重判6至7年徒刑，二審認定僅變造私文書或登載不實，改判5月至1年2月徒刑，可緩刑或易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

陸軍司令部委託國家中山科學研究院辦理「天鷹專案」，再由軍備局採購中心採購，2011年5月18日時由神通電腦以7020萬元得標，神通電腦派武俊麟承辦業務。

蕭振益沒查明車測中心沒有坡度40％的檢測環境，還誤植了另一個「神衛專案」載具需符合「最小爬坡速度須可達時速8公里」規範；神通電腦將車輛送請車測中心測試，結果當坡度為42％時，時速達不到8公里。周志隆考量交車時間快到了，且採購契約已經修過2次，若再修約將耗時、浪費；他擔心遭中科院處分，加上神通電腦交的車的確是採購契約要買的載具，動起歪腦筋。

周指示吳政勳將收到的車輛檢測報告交給武俊麟，請武變造爬坡能力的測試數據，吳則叫蕭處理。武俊麟以電腦程式變造虛構的數據，數據改為當車輛於坡度42％時，最小爬坡速度平均值為時速8.63公里。吳政勳2013年2月4日製作「XC00A09L車載式雷達信號產生器合格標準表」不實文書。

調查局北部地區機動工作站接獲檢舉，循線調查，桃園地檢署起訴。桃園地院一審認定周等4人犯圖利罪，除重判外也認定神通電腦有4914萬的犯罪所得。

二審審理時，武俊麟坦承犯行使變造私文書罪，吳政勳則認了行使公務員登載不實文書罪，但周志隆、蕭振益否認犯行。二審認為，無法證明周、蕭、吳有犯圖利罪，武也不構成「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」，指一審事實認定、適用法律都錯誤。

二審指出，純粹是蕭振益誤植「神衛專案」的內容，被告等人行為僅是行政疏失、怠惰，還不到圖利地步，神通電腦交付車輛無誤，未獲得不法利益；周志隆、蕭振益、武俊麟共同犯行使變造私文書罪，高院分判6月、6月、5月徒刑，得易科罰金，其中武緩刑3年。吳政勳犯行使公務員登載不實文書罪，二審判他1年2月徒刑，緩刑4年，緩刑期間向公庫支付20萬元，最高法院駁回上訴，全案定讞。

天鷹專案中的AH-64E阿帕契攻擊直升機。示意圖／聯合報系資料照
天鷹專案中的AH-64E阿帕契攻擊直升機。示意圖／聯合報系資料照

延伸閱讀

中科院「無限高」飛彈測試 軍事迷雨中等不到雄二E現身

中科院「迅聯戰系」面臨出局 專家明指是這個原因造成

海弓三結合MK41驗證成功 但海軍確定放棄國造迅聯戰系

中科院10月14、15日再射飛彈 軍事專家：雄風可能性大

相關新聞

靠真人百家樂、骰寶運彩吸賭！博弈集團教戰守則曝光

高雄市警方掌握情資，懷疑博弈集團主打「星海娛樂城」、「星富娛樂城」名號，靠百家樂、輪盤、運彩等線上博弈遊戲，招攬賭客儲值...

陸軍天鷹雷達車採購弊案 中科院3官員偽造文書判刑定讞

中科院受國防部陸軍司令部委託辦理「天鷹專案」採購雷達車，技術員蕭振益誤以為車輛載具有爬坡最小速度的需求，資訊通信研究所電...

老翁參加喪事後騎電動車被車撞死 肇事者賠210萬判9月

負責喪事及喜事會場布簾布置的張姓男子，去年駕駛小貨車欲進入中市沙鹿區喪事會場進行布簾拆除工作，因逆向倒車、未謹慎緩慢後倒...

西雅圖咖啡豆涉混豆還批評告發人 總經理遭誹謗罪起訴

西雅圖極品咖啡去年涉嫌混豆販售，士林地檢署偵查階段經營者馥餘公司總經理劉增祥，在官網發表聲明批評告發人厚策思維公司不實指...

11月女嬰哭鬧遭爸爸捶死 竟回法官「不知會這麼嚴重」

林姓男子因家裡開銷與父親爭執，心情不佳又聽到11個月大的女兒哭鬧，徒手捶擊女兒頭部、胸部，幼女顱內骨折、出血，妻子發現後...

立委貪瀆案周五傳「白手套」法官要問：你怎麼認罪？　

台北地院審理立委集體貪瀆案後天首度開庭，傳喚偵查中被羈押禁見的「白手套」、是知政治公關公司總經理郭克銘，郭移審認罪，獲准...

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，去年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。...

色男在公共廁所用手機伸縫隙偷拍女生如廁 判拘役30天

楊姓男子被控於今年8月間，在台南市新市區樹谷園區中心公共廁所內，利用行動電話置於廁所門板縫隙下方，涉嫌偷錄女被害人如廁畫...

急需用錢 竟將妻子買的轎車拿去當鋪抵押犯偽造文書罪

康姓男子因急須用錢，2018年竟擅自拿走妻子的身分證、健保卡、行照等證件，將妻子出資購買的轎車拿去當鋪抵押借款35萬元，...

涉辱陳柏惟又稱法官是小妹妹 桃院籲詹江村勿干擾審判

國民黨籍桃園市議員詹江村去年8月在網路直播，指當時擔任基進黨發言人陳柏惟「共幹」、「舔共」，檢方依公然侮辱等罪嫌起訴詹，...

「豆導」鈕承澤涉性侵判4年 未談上訴理由是否變更

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，他不認罪，台北地院審理時和被害人和解，稱誤以為與被害人有情愫，求判緩刑。北院認定鈕無悔悟之心...

「台灣噴射機」籃球員張宗憲吸大麻菸 獲緩起訴處分

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反毒品危害防制...

熱門新聞

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

惡男吐檳榔汁在前女友身上 毒打後逼洗澡拍裸照搶金鍊

國一不明原因6車連環追撞 3人送醫車流回堵13公里

Gogoro傳機密外洩 新北檢兵分多路搜索聲押2離職員工

25歲女騎士上班途中疑與小貨車擦撞飛到邊溝 傷重不治

蔡英文「論文門事件」北檢今傳喚彭文正到庭應訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。