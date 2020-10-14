老翁參加喪事後騎電動車被車撞死 肇事者賠210萬判9月

負責喪事及喜事會場布簾布置的張姓男子，去年駕駛小貨車欲進入中市沙鹿區喪事會場進行布簾拆除工作，因逆向倒車、未謹慎緩慢後倒、未注意後方，致撞死騎電動車的陳姓老翁，事後以賠償210萬與陳的家人達成調解，台中地院今天依過失致死罪將張男判刑9月，緩刑3年。罰80小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，張男（33歲）為經營布莊企業社江姓老闆所僱用的員工，平日負責業務為喪事及喜事會場布簾布置，去年7月14日上午，張駕駛自用小貨車，沿中市沙鹿區北中二街由南往北方向倒車行駛，欲進入喪事會場進行布簾拆除工作。

張疏未注意車後有無車輛及行人，貿然逆向倒車，適有陳姓老翁參加喪事結束後，在中市沙鹿區北中二街西側路旁，騎電動代步車沿該道路由西往東方向倒車，張駕駛的車後車尾不慎撞擊陳所騎電動代步車左車身，致陳因而倒地，經送醫院急救後，仍因受有頭胸部鈍挫傷，致多重器官損傷不治。

張於肇事後留在現場，並於有偵查犯罪權限之公務員尚未發覺犯罪前，主動向到場處理之中市政府警察局清水分局清水交通分隊沙鹿小隊警員坦承其為肇事者，自首而接受裁判。

台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，研判張男駕駛自用小貨車，逆向倒車、未謹慎緩慢後倒、未注意後方車輛及行人，為肇事原因，