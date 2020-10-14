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靠真人百家樂、骰寶運彩吸賭！博弈集團教戰守則曝光
高雄市警方掌握情資，懷疑博弈集團主打「星海娛樂城」、「星富娛樂城」名號，靠百家樂、輪盤、運彩等線上博弈遊戲，招攬賭客儲值豪賭，營運將近1年，單日投注金額落在500萬元上下。警方前天收網攻破藏匿租賃民宅內的賭博機房，一舉逮捕蔣姓主嫌，及集團幹部、員工共8人，全案依賭博罪移送橋頭地檢署偵辦。
據了解，該集團以22歲蔣姓男子為首，警方長期跟監蒐證，過濾出蔣嫌等人常進出左營店仔頂街一帶租賃民宅，懷疑該博弈集團利用租賃民宅掩飾賭博機房。警方前天持票搜索，果真查獲電腦10台、手機12台、現金7萬元、監視器4支；另外一舉逮獲蔣男、及集團成員5男3女。
警方還在現場搜出集團「教戰手冊」，內容提到「我們必須讓會員透過臉書、IG找到我們，第一線就要留下line」，集團精心規畫整體行銷，企圖利用廣告招攬不特定賭客。
據了解，該集團主打「星海娛樂城」、「星富娛樂城」名號，讓員工用Line、IG或臉書招攬賭客，讓賭客在超商、ATM、信用卡購買儲值或點數變現，再下注投入真人百家樂、輪盤、骰寶運彩、SLOT、北京賽車、運採報牌等多種遊戲，初估集團年不法獲利至少500萬元。
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