靠真人百家樂、骰寶運彩吸賭！博弈集團教戰守則曝光

高雄市警方掌握情資，懷疑博弈集團主打「星海娛樂城」、「星富娛樂城」名號，靠百家樂、輪盤、運彩等線上博弈遊戲，招攬賭客儲值豪賭，營運將近1年，單日投注金額落在500萬元上下。警方前天收網攻破藏匿租賃民宅內的賭博機房，一舉逮捕蔣姓主嫌，及集團幹部、員工共8人，全案依賭博罪移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，該集團以22歲蔣姓男子為首，警方長期跟監蒐證，過濾出蔣嫌等人常進出左營店仔頂街一帶租賃民宅，懷疑該博弈集團利用租賃民宅掩飾賭博機房。警方前天持票搜索，果真查獲電腦10台、手機12台、現金7萬元、監視器4支；另外一舉逮獲蔣男、及集團成員5男3女。

警方還在現場搜出集團「教戰手冊」，內容提到「我們必須讓會員透過臉書、IG找到我們，第一線就要留下line」，集團精心規畫整體行銷，企圖利用廣告招攬不特定賭客。