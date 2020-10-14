西雅圖咖啡豆涉混豆還批評告發人 總經理遭誹謗罪起訴

西雅圖極品咖啡去年涉嫌混豆販售，士林地檢署偵查階段經營者馥餘公司總經理劉增祥，在官網發表聲明批評告發人厚策思維公司不實指控，被反控妨害名譽等罪。台北地檢署認為劉男確實以低價豆混充高價豆，也經士檢偵結起訴，今依誹謗罪起訴劉男。

厚策思維公司於去年10月17日出版「食力專題 Vol.24_【獨家揭露】黑金詐欺：咖啡豆混充騙局」，發起台灣第一次咖啡豆調查，竟發現「西雅圖極品咖啡」不是採用100%阿拉比卡豆，但卻以此宣稱、欺騙消費者。厚策思維也向檢方告發此事。

去年10月間，北市衛生局稽查發現，短短兩周就短少4560公斤Ｒ豆，懷疑遭攙偽進入Ａ豆商品。由於Ｒ豆每公斤95元，Ａ豆每公斤115至170元，衛生單位研判馥餘涉摻偽咖啡豆時間長達22月、賺取1千萬元左右價差。

今年1月22日，士檢認為食安事件頻傳，西雅圖咖啡未自省、當同業標竿，還攙偽咖啡豆，依違反食安法起訴經營者馥餘公司，依食安法攙偽假冒罪嫌起訴馥餘總經理劉增祥、二廠廠務經理李志明、烘焙組長何家誠。

檢方指出，劉增祥等3人於2018年1月1日起，在二廠內陸續把從上游廠商豐潤公司購買的羅布斯塔豆（Ｒ豆），以13％、26％比例，攙入公司標示為百分百的阿拉比卡豆（Ａ豆）商品內，烘焙、生產、包裝後對外販售。

士檢偵查期間，劉增祥在官網發表聲明批評厚策思維公司是不實指控。厚策思維公司認為自己買咖啡豆送驗，結果顯示西雅圖混豆，反控劉及簡姓妻子涉嫌妨害名譽、妨害商譽等罪。