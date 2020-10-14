立委貪瀆案周五傳「白手套」法官要問：你怎麼認罪？　

台北地院審理立委集體貪瀆案後天首度開庭，傳喚偵查中被羈押禁見的「白手套」、是知政治公關公司總經理郭克銘，郭移審認罪，獲准100萬元交保，由於移審羈押庭為形式審查，郭認罪是認哪一部分案情？認行賄誰？關係立委們是否成罪，法官決定優先釐清。

台北地檢署上月偵結立委貪瀆案大起訴，移審時，郭克銘「突襲式」認罪，合議庭休庭5分鐘再評議，裁定郭交保、併限制住居、禁止串證，不過，郭涉及「SOGO」、「陽明山墓地變更」2起弊案，法官認為郭口中的「認罪」有必要先行確認，單獨傳喚。

根據起訴資料，涉案立委及其收賄金額，包括蘇震清收賄2580萬元、廖國棟收賄790萬元、陳超明收賄100萬元，趙正宇也被查獲170萬元不明資金，立委們辦公室主任也各自收賄，行、收賄事證攸關案件未來如何進行準備程序，郭因故被安排「打頭陣」。

目前全案5人在押，他們是蘇震清、蘇的助理余學洋、廖國棟、陳超明、陳的助理梁文一，立委會期中羈押曾發生憲政爭議，依合議庭表訂審理計畫，除讓郭克銘排第一棒接受審判，也決定快速處理羈押中被告涉案案情。

台北地檢署9月21日起訴立委案後，檢、辯歷經一番羈押法律攻防，檢察長周章欽中秋節前召集偵查、公訴組檢察官開專案會議，討論蒞庭事宜，依對卷證熟悉度，由檢察官許文琪主蒞蘇震清、檢察官黃嘉妮主蒞廖國棟與陳超明，採隨時增員模式辦案。

事實上，郭克銘認罪以前，涉「SOGO」案行賄的太平洋流通前董事長李恆隆轉「汙點證人」指控立委索賄，早郭克銘一步認罪，李偵查中多次供認犯罪細節，獲1000萬元交保，訴訟策略產生避開與立委同庭「對壘」必然尷尬的效果。