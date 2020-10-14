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蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，去年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署今上午10點傳喚彭、賀女出庭。至於林環牆人不在台灣，檢方尚未傳喚。庭訊後，彭在數名支持者簇擁下離去。

賀德芬去年8月29日開記者會，公布林環牆的書面報告，指蔡英文沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，報告內容指蔡的學位證書是「贗品」、是「假博士」等。

引發蔡英文不滿，認為兩人所述不實，均屬抹黑，且足以傷害名譽並影響社會公信，於去年9月4日委任律師連元龍向北檢提告賀德芬、林環牆涉妨害名譽。彭文正也在網路節目上公開質疑蔡學歷造假，進而追加提告彭文正。

彭出庭前引述聖經向媒體表示，願公義行在天上如同行在地上。由於現場數十名支持者大聲歡呼鼓舞，聲量過大一度影響到其他正在開庭的檢察官，讓一名主任檢察官厲聲制止。

彭文正透露，賀德芬拒絕出庭，正等待檢察官拘提。賀德芬發表聲明，控訴蔡英文2019年透過總統府提告後，已歷時13個月，她再三請求早點開庭，杜絕紛爭，都被北檢置若罔聞。

她指控，檢察官怠忽職守，延宕案件，未能及時保全證據，縱令蔡英文動用國家機器，集體掩護犯行，還草率簽發不倫不類傳票，完全未盡法定義務，有違法律程序正義，令外界形成司法幫兇的觀感之嫌。

她指出，檢察官只要要求蔡英文提出五個博士學位證書、博士論文正確題目、指導教授姓名、口試委員名單和1984年版真本博士論文，或傳喚蔡英文出庭對質，就可還原真相。

庭訊約40分鐘後，彭文正獲檢察官請回，向現場等候許久的媒體表示，馬上要過去在台大校友會館舉行的記者會，「大家記者會見！」隨即與支持者長揚而去。

媒體人彭文正向現場等候許久的媒體表示，馬上要過去在台大校友會館舉行的記者會，「大家記者會見！」隨即與支持者長揚而去。記者賴佩璇／攝影。
媒體人彭文正向現場等候許久的媒體表示，馬上要過去在台大校友會館舉行的記者會，「大家記者會見！」隨即與支持者長揚而去。記者賴佩璇／攝影。
媒體人彭文正向現場等候許久的媒體表示，馬上要過去在台大校友會館舉行的記者會，「大家記者會見！」隨即與支持者長揚而去。圖／本報資料照片
媒體人彭文正向現場等候許久的媒體表示，馬上要過去在台大校友會館舉行的記者會，「大家記者會見！」隨即與支持者長揚而去。圖／本報資料照片

蔡英文 林環牆 彭文正

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