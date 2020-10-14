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色男在公共廁所用手機伸縫隙偷拍女生如廁 判拘役30天
楊姓男子被控於今年8月間，在台南市新市區樹谷園區中心公共廁所內，利用行動電話置於廁所門板縫隙下方，涉嫌偷錄女被害人如廁畫面被發現報警法辦起訴，台南地院依楊觸犯妨害秘密罪，判處楊拘役30天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，楊姓男子（28歲）於今年8月11日上午8點多，在台南市新市區樹谷園區中心2樓公共廁所內，將他所有智慧手機置於廁所門板縫隙下方，偷錄女被害人如廁畫面。經她察覺有異，整裝後步出廁所，喝令身藏廁所中的楊出來面對，並報警處理，且經警方到場後，當場扣得楊持有行動電話1支，法辦起訴。
法官認為楊所為，觸犯刑法妨害秘密罪，並審酌他不思尊重他人隱私，為滿足個人偷窺私慾，心生惡念，利用上廁所機會，以行動電話竊錄女被害人上廁所時非公開活動，侵害個 人隱私，造成她心理感受不適，身心造成傷害，考量楊犯行和犯罪手段一切情狀，量處其刑。
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