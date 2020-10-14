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急需用錢 竟將妻子買的轎車拿去當鋪抵押犯偽造文書罪
康姓男子因急須用錢，2018年竟擅自拿走妻子的身分證、健保卡、行照等證件，將妻子出資購買的轎車拿去當鋪抵押借款35萬元，還在當票上偽造妻子簽名；新竹地院審理終結，康男因坦認犯行，加上妻子撤告，換得緩刑，不過兩人已於去年10月離婚。
經查，康男明知家中轎車是妻子出資購買，卻因急需用錢，未經妻子同意與授權，竟擅自拿走妻子的身分證、健保卡、行照等證件，於2018年12月21日下午將轎車開到新竹市一間當鋪，向店長表示要以該車質押借款35萬元，期間還在當票上偽造妻子簽名，並向店長稱已經過妻子同意將轎車作為質當品。
法官認為，康男明知未經妻子同意或授權，竟以其名義將轎車質押借款，還偽造妻子簽名，足以損害妻子與當鋪店長權益，考量康坦承犯行，態度尚佳，且妻子撤回告訴，並與店長均表示不追究，審酌依偽造文書罪判康3月徒刑，易科罰金9萬元，緩刑2年，期間保護管束，需服40小時義務勞務。
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