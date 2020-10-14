急需用錢 竟將妻子買的轎車拿去當鋪抵押犯偽造文書罪

康姓男子因急須用錢，2018年竟擅自拿走妻子的身分證、健保卡、行照等證件，將妻子出資購買的轎車拿去當鋪抵押借款35萬元，還在當票上偽造妻子簽名；新竹地院審理終結，康男因坦認犯行，加上妻子撤告，換得緩刑，不過兩人已於去年10月離婚。

經查，康男明知家中轎車是妻子出資購買，卻因急需用錢，未經妻子同意與授權，竟擅自拿走妻子的身分證、健保卡、行照等證件，於2018年12月21日下午將轎車開到新竹市一間當鋪，向店長表示要以該車質押借款35萬元，期間還在當票上偽造妻子簽名，並向店長稱已經過妻子同意將轎車作為質當品。