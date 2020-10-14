快訊

美國獨行俠的「戰神母親」...與她的青天白日旗傳說

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉辱陳柏惟又稱法官是小妹妹 桃院籲詹江村勿干擾審判

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

國民黨籍桃園市議員詹江村去年8月在網路直播，指當時擔任基進黨發言人陳柏惟「共幹」、「舔共」，檢方依公然侮辱等罪嫌起訴詹，詹9日在臉書PO文說，該案承審法官是1位年輕小妹妹、年輕法官以無罪推論，桃園地院今發聲明，要詹勿因法官性別、年紀干擾，維持審判獨立。

桃園地院今天以「實踐公平正義，不分性別年紀」為題，表示有媒體引用詹江村臉的貼文，涉及司法公正獨立及性別平權等公益，因此提出2點澄清、呼籲。

桃園地院表示，第一，本案目前仍法院在審理中，尚未宣判，詹江村議員於臉書貼文稱法官認其有罪乙節，與事實不符。第二，因本案尚未判決，為維護審判獨立，外界切勿以法官年紀、性別等干擾，應給予法院清淨的審判空間，本院於本案宣判後， 將再正式對外說明。

檢方起訴指出，詹江村去年8月18日在Youtube直播表示，「陳柏惟你最反共，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共…你不是一般的演員你是當共幹」、「陳柏惟以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」等語，還以不雅動作侮辱陳，經陳提告偵結依公然侮辱、加重誹謗起訴詹。

全案系屬桃園地院，現由獨任庭開準備程序階段，詹江村9日在臉書PO文表示，「法官是一位年輕小妹妹」，說他心裡就直覺完蛋了，並表示「年輕法官不但不以無罪推論跟檢察官辯論」，法官還對他說認為舔共的舔，就是性交暗示語，故認他有罪。

由於詹在臉書PO文後經媒體報導，近日在法官論壇引起熱議，有法官認為詹干擾審判獨立、性別平等，替該案的承審女法官抱不平，桃園地院今則公開發文澄清。

詹江村因涉嫌侮辱陳柏惟被起訴，現系屬法院審理中，詹9日在臉書PO文指法官是小妹妹、不以無罪推論，桃園地院今發澄清，要詹勿因法官性別、年紀干擾，維持審判獨立。圖／截自臉書詹江村專頁
詹江村因涉嫌侮辱陳柏惟被起訴，現系屬法院審理中，詹9日在臉書PO文指法官是小妹妹、不以無罪推論，桃園地院今發澄清，要詹勿因法官性別、年紀干擾，維持審判獨立。圖／截自臉書詹江村專頁

詹江村 陳柏惟

延伸閱讀

台灣五金展台中登場 逾4百家業者參展搶攻商機

陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋

不提國慶？陳柏惟：「霜食節」快樂

國防部常次證實與陳廷寵親戚關係 強調自己忠於國家

相關新聞

色男在公共廁所用手機伸縫隙偷拍女生如廁 判拘役30天

楊姓男子被控於今年8月間，在台南市新市區樹谷園區中心公共廁所內，利用行動電話置於廁所門板縫隙下方，涉嫌偷錄女被害人如廁畫...

急需用錢 竟將妻子買的轎車拿去當鋪抵押犯偽造文書罪

康姓男子因急須用錢，2018年竟擅自拿走妻子的身分證、健保卡、行照等證件，將妻子出資購買的轎車拿去當鋪抵押借款35萬元，...

涉辱陳柏惟又稱法官是小妹妹 桃院籲詹江村勿干擾審判

國民黨籍桃園市議員詹江村去年8月在網路直播，指當時擔任基進黨發言人陳柏惟「共幹」、「舔共」，檢方依公然侮辱等罪嫌起訴詹，...

「豆導」鈕承澤涉性侵判4年 未談上訴理由是否變更

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，他不認罪，台北地院審理時和被害人和解，稱誤以為與被害人有情愫，求判緩刑。北院認定鈕無悔悟之心...

「台灣噴射機」籃球員張宗憲吸大麻菸 獲緩起訴處分

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反毒品危害防制...

蔡英文「論文門事件」北檢今傳喚彭文正到庭應訊

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，去年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。...

安永前資深經理涉竊取千筆機密 帶槍投靠德勤50萬交保

「安永集團」安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家客戶資料上千筆檔案、價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」...

罕見！酒後殺人 法院無保請回

陳姓男子酒後一刀刺死胡姓友人，跑到養生館按摩、睡覺，桃園地檢署依殺人罪嫌聲押，桃園地院認為陳是酒後一時衝動，非故意犯，難...

拉群組投敵？安永前資深經理被搜

「安永集團」安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家客戶資料上千筆檔案、價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」...

疑張榮味把監獄當會客室 蔡清祥下令政風調查

民進黨立委蘇治芬質疑，在監的前雲林縣長張榮味把監獄當會客室。法務部長蔡清祥今天晚間表示，已下令要求法務部官員率同矯正署政...

談判破局男遭刺穿心臟不治 北檢訊後聲押禁見5名共犯

台北市萬華區本月5日發生兩派人馬鬥毆釀死，檢警已將主嫌朱寶寅及共犯全數追查到案，萬華分局今拘提黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏...

林瑜昌竊取客戶資料再跳槽 遭檢方移送

安永諮詢服務公司指控前資深經理林瑜昌，在竊取客戶資料上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」後，跳槽至同業競...

熱門新聞

騎士被水泥槽車推擠又撞上貨櫃車 夾在兩輛大車間慘死

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

惡男吐檳榔汁在前女友身上 毒打後逼洗澡拍裸照搶金鍊

國一不明原因6車連環追撞 3人送醫車流回堵13公里

國道一號36K繼上周白目機車騎士釀禍 今天又6車連環撞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。