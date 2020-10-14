涉辱陳柏惟又稱法官是小妹妹 桃院籲詹江村勿干擾審判

國民黨籍桃園市議員詹江村去年8月在網路直播，指當時擔任基進黨發言人陳柏惟「共幹」、「舔共」，檢方依公然侮辱等罪嫌起訴詹，詹9日在臉書PO文說，該案承審法官是1位年輕小妹妹、年輕法官以無罪推論，桃園地院今發聲明，要詹勿因法官性別、年紀干擾，維持審判獨立。

桃園地院今天以「實踐公平正義，不分性別年紀」為題，表示有媒體引用詹江村臉的貼文，涉及司法公正獨立及性別平權等公益，因此提出2點澄清、呼籲。

桃園地院表示，第一，本案目前仍法院在審理中，尚未宣判，詹江村議員於臉書貼文稱法官認其有罪乙節，與事實不符。第二，因本案尚未判決，為維護審判獨立，外界切勿以法官年紀、性別等干擾，應給予法院清淨的審判空間，本院於本案宣判後， 將再正式對外說明。

檢方起訴指出，詹江村去年8月18日在Youtube直播表示，「陳柏惟你最反共，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共…你不是一般的演員你是當共幹」、「陳柏惟以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」等語，還以不雅動作侮辱陳，經陳提告偵結依公然侮辱、加重誹謗起訴詹。

全案系屬桃園地院，現由獨任庭開準備程序階段，詹江村9日在臉書PO文表示，「法官是一位年輕小妹妹」，說他心裡就直覺完蛋了，並表示「年輕法官不但不以無罪推論跟檢察官辯論」，法官還對他說認為舔共的舔，就是性交暗示語，故認他有罪。