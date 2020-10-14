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「豆導」鈕承澤涉性侵判4年 未談上訴理由是否變更

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，他不認罪，台北地院審理時和被害人和解，稱誤以為與被害人有情愫，求判緩刑。北院認定鈕無悔悟之心，依強制性交罪判他4年徒刑；鈕主張女方深夜與他共處一室，沒明確大聲拒絕親吻，無法察覺對方反對親密，提上訴。高等法院今審理，對於上訴理由是否變更？鈕未對外發言。

檢察官指控，鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案。

鈕承澤偵查階段想賠60萬元給被害人遭拒，去年9月台北地院審理時，給付「七位數」調解金，簽署調解書。北院辯論時，鈕稱無犯意，盼緩刑。檢方認為，被害人與鈕承澤有上下隸屬關係，不反抗是為了保住飯碗，鈕不認罪又將犯行歸責被害人，求刑3年4月，建議不宜緩刑。

北院判決指出，鈕承澤辯稱「以為被害人對他有好感」，但無論被害人友人、劇組人員、林姓、周姓主管都證稱，鈕與被害人並無男女情愫；當被害人以「緊閉雙唇」、「撇頭」、「閃躲」、「推阻」將排斥、不願意的心態展露時，鈕還是稱二人有情愫，辯詞顯不可採。

北院認定鈕藉導演身分散布「認知不同」、「我希望她很好，我很喜歡她，我會繼續保護她」的訊息，形塑與被害人有情意，再藉和解營造被害人沒有拒絕、她深夜留下是期待發生性關係，暗指被害人主動獻身，沒有悔意。

高等法院在7月8日時曾開庭，當時鈕面對鏡頭時僅雙手合十、說「謝謝」；今天高院再開庭，鈕對外仍保持沉默。

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，台灣高等法院今天上午審理，對於媒體詢問「上訴理由是否有改變？」，鈕未答。記者王宏舜／攝影
導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，台灣高等法院今天上午審理，對於媒體詢問「上訴理由是否有改變？」，鈕未答。記者王宏舜／攝影

鈕承澤

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