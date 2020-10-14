「台灣噴射機」籃球員張宗憲吸大麻菸 獲緩起訴處分

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反毒品危害防制條例移送法辦。台北地檢署調查期間，他坦承犯行，考量無前科且犯後態度良好，今給予緩起訴處分並須自費戒癮治療。

曾參加ＮＢＡ選秀會，並具有ＣＢＡ、ＰＢＡ等職業籃球旅外經驗的張宗憲，在第十四季ＳＢＬ選秀會以狀元身分獲選，並在幫助富邦勇士隊拿下隊史首冠後、轉戰ＡＢＬ寶島夢想家，成為該隊的頭牌球星之一。

據了解，今年7月15日凌晨12點許，張宗憲搭乘計程車行經市民大道、安東街口時，被大安警分局臨檢點攔下，他當時坐後座沒有繫安全帶，加上駕駛搖下車窗後，員警聞到大麻味，被請下車盤查。

張宗憲交出身上攜帶的電子煙，警方現場試劑檢驗，發現菸油含有大麻成分，將他帶回警局詢問，依毒品罪嫌移送複訊。張宗憲被警方移送複訊後請求律師前來律見。律見至11點15分開庭，庭訊約25分鐘結束。