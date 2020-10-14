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蔡英文「論文門事件」北檢今傳喚彭文正到庭應訊

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，去年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署今天上午10點傳喚彭、賀女出庭。彭引述聖經向媒體表示，願公義行在天上如同行在地上。賀女則拒不出庭。

賀德芬去年8月29日開記者會，公布林環牆的書面報告，指蔡英文沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，報告內容指蔡的學位證書是「贗品」、是「假博士」等。

引發蔡英文不滿，認為兩人所述不實，均屬抹黑，且足以傷害名譽並影響社會公信，於去年9月4日委任律師連元龍向北檢提告賀德芬、林環牆涉妨害名譽。彭文正也在網路節目上公開質疑蔡學歷造假，進而追加提告彭文正。

今年9月4日，彭文正、賀德芬等人開記者會。彭表示，被蔡告上法庭已滿一周年；但司法體系卻不開庭、不調查，也不保全證據。彭說，從沒見過原告告完人後就不見蹤影，要求盡快進行司法程序，並稱蔡是「不可告人，所以告人；心虛告人，不敢見人」。

彭文正指出，作為案件當事人，曾向地檢署詢問過該案的相關資訊，但卻僅得知案號為10180、被告罪名為妨害名譽、承辦檢察官是黃偉，連告訴人是誰都不願透露，令人匪夷所思。

彭說，自己會堅持追查此案，就算30年後裝著葉克膜，必要的時候也會來開記者會。林環牆透過影片稱，調查蔡英文論文門是站在維護學術倫理初心，去年5月開始調查、8月6日去LSE查閱黑皮書論文，8月29日公開中文版獨立調查報告、10月發表英文版報告。

林表示，在賀德芬的記者會上結論是，蔡英文頂多是1個沒有通過博士口試的博士候選人，當然不可能拿到學位。去年LSE校方網站登出聲明說蔡有拿到學位，「但是我們掌握充分證據，證明英國校方在說謊。」

賀德芬說，黃偉在私菸案時僅花33天就能起訴結案，面對「論文門」卻拖了一年毫無動作，顯見他為了承歡上意只好龜縮，但如此結果犧牲的是司法的公信力，因此要到監察院檢舉黃偉。

媒體人彭文正引述聖經向媒體表示，願公義行在天上如同行在地上。記者賴佩璇／攝影。
媒體人彭文正引述聖經向媒體表示，願公義行在天上如同行在地上。記者賴佩璇／攝影。

蔡英文 林環牆 彭文正

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