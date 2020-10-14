安永前資深經理涉竊取千筆機密 帶槍投靠德勤50萬交保

「安永集團」安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家客戶資料上千筆檔案、價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」後，跳槽至德勤太平洋企業管理咨詢台灣分公司；台北地檢署昨搜索林的住所及辦公室，漏夜偵訊後今依違反營業秘密法命林以50萬元交保。

檢調調查，林離職前與20多名同事成立群組，疑分頭竊取自己權限範圍內可得的客戶資料，再以專業手法刪除原檔、無法還原，不排除林「帶槍投靠」敵營非個人行為，群組成員全列證人傳喚。

「安永」為全球四大專業諮詢機構之一，旗下有安永諮詢服務公司。「勤業眾信」提供審計、稅務、風險諮詢、財務顧問、管理顧問及其他相關服務，旗下有德勤咨詢公司。

去年2月間，安永諮詢服務公司控告林瑜昌在公司任職五年多後，前年9月間離職，之後跳槽去競爭對手德勤咨詢服務，卻在離職前下載上千筆報告、客戶資料、ＥＲＰ企業資源規畫系統。

其中最重要的是價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」，林下載後透過硬碟或儲存雲端將檔案夾帶而去。據了解，「客戶資源整合系統計畫專案」用於配合客戶需求導入及客戶資訊環境、流程，協助客戶設定參數，以符合客戶需求。

據了解，由於安永客戶包含中油、台灣港務局、台電、中鋼、台橡等多家公司，兩公司間業務機密非僅關係國家安全，也是安永營業秘密及工商秘密。