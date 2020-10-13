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談判破局男遭刺穿心臟不治 北檢訊後聲押禁見5名共犯

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市萬華區本月5日發生兩派人馬鬥毆釀死，檢警已將主嫌朱寶寅及共犯全數追查到案，萬華分局今拘提黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏姓等5人移送複訊，台北地檢署訊後認定涉犯重罪，有串滅證及逃亡之虞，晚間依殺人罪聲押禁見5人。

檢警調查，30歲林姓男子因故與22歲朱寶寅見面，林與女友、5名友人5日凌晨2時許，從文山區出發前往萬華區長順街底一處暗巷赴約，未料遭對方持棍伏擊，過程中林被人持刀刺傷胸部、腹部，胸口刀傷直接刺穿心臟，導致他血流不止，送醫不治。

6日凌晨0時許，朱男渾身酒氣現身龍山寺附近，被警方攔查時坦承持刀傷人，犯案後躲進一處日租套房內飲酒壯膽，但對凶刀棄置處、實際案發經過、犯案同夥皆交代不清，警詢後移送北檢複訊。

據了解，朱男供稱自己案發當天跟債務人蘇姓男子相約碰面，要討4000元債務。朱表示，凶刀不是他帶去的，是林男那邊人馬帶的，一團混亂中他奪刀自衛，不慎刺到林男，沒有殺人犯意。

朱男強調，他們不是預謀犯案，他也不認識在場其他人，只認識載他去現場的胞弟。檢察官複訊後，認定朱男供詞反覆，涉犯重罪且尚有其餘共犯未到案，有串滅證及逃亡之虞，依殺人罪聲押禁見獲准。

警方通知蘇男到案說明後，陸續將朱男胞弟、陳姓兄弟檔的弟弟、蔡男、戴男查緝到案，檢察官羅嘉薇8日聲押禁見4人獲准。檢警今拘提黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏姓等5名共犯到案，檢方複訊後依殺人罪聲押禁見5人。

檢察官複訊後依殺人罪，聲押禁見黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏姓等5名共犯。記者賴佩璇／攝影。
檢察官複訊後依殺人罪，聲押禁見黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏姓等5名共犯。記者賴佩璇／攝影。
檢察官複訊後依殺人罪，聲押禁見黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏姓等5名共犯。記者賴佩璇／攝影。
檢察官複訊後依殺人罪，聲押禁見黃姓、張姓、林姓、盧姓及魏姓等5名共犯。記者賴佩璇／攝影。

殺人 檢察官 債務

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