快訊

央視再揭台諜案！學者蔡金樹被控「蒐集大陸情資」重判4年

蔡英文視導樂山長程預警雷達 美方人員現身跟隨

男子酒後刺死友人無保請回 桃園地檢署提抗告

中央社 / 桃園13日電

桃園市陳姓男子酒後持刀刺死胡姓友人，桃園地檢署依殺人罪聲押，但遭桃園地院裁定無保請回，桃檢今天以陳男意識未達心神喪失或精神耗弱提起抗告，地院表示將轉送高院處理。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，陳男與胡姓被害男子日前疑因敬酒糾紛，陳男認為胡男對他不敬懷恨在心，陳男10日凌晨駕車行經南豐路快炒店時發現胡男，雙方進而發生口角衝突。

丁彥方說，陳男隨後回家持摺疊刀返回快炒店，下車後持刀刺向胡男左胸後逃逸，胡男雖送醫急救仍因傷重不治。警方接獲報案後立即展開偵查，並掌握陳男身分，迅速在2小時內將正在中壢區一家按摩店內的陳男逮捕歸案。

檢察官表示，檢方訊後以陳男有逃亡、所犯最輕本刑5年以上重罪，依殺人罪嫌將他聲押，但桃園地院審酌認為，陳男當時為酒後行為，無法預知行為結果，不是故意犯，難認有殺人故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，裁定無保請回、限制住居。

檢察官認為依現場相關事證，陳男於行凶後棄車轉搭計程車前往養生館，顯見其當時意識狀況並未達到心神喪失或精神耗弱程度，加上有棄車前往他處行為，有逃亡事實，依法提起抗告。桃園地院晚間表示，將轉送高等法院處理。

殺人 檢察官 計程車

延伸閱讀

一刀刺死人獲無保請回 檢方抗告、律師分析撤銷機率高

桃園少輔院幼兒園6縱火案 嫌犯抓到了

大陸男子涉性侵被限制出境 以學業為由提抗告被駁回

公務員申請核給休假少3.5日 最高行：屬行政處分可提告

相關新聞

胡睿兒入獄還面臨東聲唱片求償 律師：報酬不及5百萬

以「癡情玫瑰花」走紅的團體Under Lover，被經紀公司東聲唱片控片面終止合約，求償2千萬違約金，台北地院去年判成員...

林瑜昌竊取客戶資料再跳槽 遭檢方移送

安永諮詢服務公司指控前資深經理林瑜昌，在竊取客戶資料上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」後，跳槽至同業競...

思覺失調男持榔頭殺胞兄伴屍3天 檢方求輕判結果出爐

長期罹患思覺失調症的58歲樊姓男子，去年10月疑發病，涉持榔頭打死相依為命的胞兄，伴屍3天後向友人供出「哥哥被打死了」；...

警「插乾股」包庇小吃部？無業男沒憑沒據檢舉、恐坐牢

高雄市蔡姓無業男今年勞動節當天，在公共電話亭報110檢舉，指稱湖內竹滬派出所長「插乾股」小吃部，害員警不敢取締小吃部招坐...

一刀刺死人獲無保請回 檢方抗告、律師分析撤銷機率高

桃園陳姓男子酒後持摺疊刀一刀刺死胡姓友人，還跑到養生館按摩、睡覺，桃園地檢依殺人罪聲押，桃園地院審酌陳是酒後一時衝動非故...

「EY安永」諮詢服務前經理涉竊「秘密武器」遭檢調搜索

「EY安永集團」成員安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家的客戶資料等上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系...

臨時工覬覦土地公婆兩面金牌 伸竹竿偷走隨即遭警查獲

台中市張姓男子有公共危險前科，今年4月間在潭子區區擔任臨時工，因張缺錢花用，張行經潭子區頭張路的大頭家厝福德宮時，發現廟...

「第五人格」遊戲虛寶誘女童拍裸照 網路男蟲判賠12萬

新北一名謝姓男子用當紅線上遊戲「第五人格」虛擬寶物當禮物，誘騙9名10到12歲女童自拍裸照，甚至與其中1人發生性關係，今...

主婦情緒失控恐嚇王婉諭「牠還有兩個可以砍」 判刑3月

王姓家庭主婦今年1月11日晚間不滿總統及立法委員選舉結果，竟在臉書上針對時代力量立法委員王婉諭發文，且又留言「沒關係！牠...

景文科大「淫新活動」6人被判拘役 校方：之後教官隨行

景文科技大學4個學系在2016年10月在苗栗舉辦迎新活動，卻被控訴變「淫」新活動，新北地院認為6名擔任活動幹部的學長姐涉...

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

桃園陳姓工人不滿被胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日當天凌晨衝進平鎮1間小吃店，拿折疊刀1刀刺進胡心臟...

打聽心上人遭拒竟外出買刀 高雄大夜保全1刀刺死女同事

日月光半導體K23廠的前保全周姓男子，去年9月間疑向陳姓女同事打聽另名女同事遭拒，涉趁大夜班休息時間外出買水果刀，1刀刺...

熱門新聞

景文科大迎新活動變「淫」新 6學長姐逼脫衣舔醬判拘役

騎士被水泥槽車推擠又撞上貨櫃車 夾在兩輛大車間慘死

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

北市19歲騎士天雨路滑摔車至公車輪下遭輾 失去生命跡象

新北汐止鐵道旁民宅大火全面燃燒 濃煙竄天影響國道視線

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。