男子酒後刺死友人無保請回 桃園地檢署提抗告

桃園市陳姓男子酒後持刀刺死胡姓友人，桃園地檢署依殺人罪聲押，但遭桃園地院裁定無保請回，桃檢今天以陳男意識未達心神喪失或精神耗弱提起抗告，地院表示將轉送高院處理。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，陳男與胡姓被害男子日前疑因敬酒糾紛，陳男認為胡男對他不敬懷恨在心，陳男10日凌晨駕車行經南豐路快炒店時發現胡男，雙方進而發生口角衝突。

丁彥方說，陳男隨後回家持摺疊刀返回快炒店，下車後持刀刺向胡男左胸後逃逸，胡男雖送醫急救仍因傷重不治。警方接獲報案後立即展開偵查，並掌握陳男身分，迅速在2小時內將正在中壢區一家按摩店內的陳男逮捕歸案。

檢察官表示，檢方訊後以陳男有逃亡、所犯最輕本刑5年以上重罪，依殺人罪嫌將他聲押，但桃園地院審酌認為，陳男當時為酒後行為，無法預知行為結果，不是故意犯，難認有殺人故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，裁定無保請回、限制住居。

檢察官認為依現場相關事證，陳男於行凶後棄車轉搭計程車前往養生館，顯見其當時意識狀況並未達到心神喪失或精神耗弱程度，加上有棄車前往他處行為，有逃亡事實，依法提起抗告。桃園地院晚間表示，將轉送高等法院處理。