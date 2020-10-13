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胡睿兒入獄還面臨東聲唱片求償 律師：報酬不及5百萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

以「癡情玫瑰花」走紅的團體Under Lover，被經紀公司東聲唱片控片面終止合約，求償2千萬違約金，台北地院去年判成員胡睿兒、楊琳應各給付東聲唱片62萬元。東昇唱片上訴，主張胡、楊各應再給付5百萬元，台灣高等法院今辯論終結，胡、楊的律師表示「收到的報酬遠少於5百萬」。

胡睿兒本名胡睿楷，和「蛇姬」林采緹育有1子，兩人今年已離婚。2018年6月胡到台北市信義區夜店「Klash」消費，胡卻性侵一名泥醉的女子，最高法院依乘機性交罪判他2年徒刑定讞，胡今年7月21日入監。

東聲唱片主張，和Under Lover簽8年經紀約，約定Under Lover應在合約期間內錄製8張專輯並創作80首歌，但對方只出1張唱片就片面終止合約，依合約內容向兩人求償各1000萬元違約金；「癡情玫瑰花」MV也是由東聲出錢拍攝，因此也要求返還YouTube相關分潤。

東聲唱片負責人徐嘉良在台北地院參與調解時曾說，合約簽8年，Under Lover卻只待1年、發1張片就離開，「可能覺得自己紅了」。東聲提出Under Lover違約事證包括私自參加「台中音樂搖滾趴」、「彰化中秋晚會」、「為愛發聲公益演唱會」、「竹林中學迎新演唱會」、「大甲芋頭節」、「社頭中秋晚會」、「桃園起駕晚會」、「台北自由廣場」活動、「台南應用科大」活動等。

北院認定Under Lover合法終止演藝合約，就算後續有自行接洽演藝活動、拒絕灌錄唱片，東聲唱片也無法請求兩人各給付1千萬違約金。但Youtube頻道上的MV點閱率破億， 實際營收換算台幣為124萬餘元，收益已由胡睿兒、楊琳平分，因唱片公司享有「LOVER」專輯的歌曲MV全部著作財產權，兩人應返還。

東聲唱片上訴，主張胡睿兒、楊琳應再各給付500萬元，高院今開庭時，雙方委由律師出庭。Under Lover律師表示，雙方互信基礎已破壞殆盡，並認為就算有違約，他們收到的報酬遠少於500萬元。因辯論終結，高院定27日宣判。

雙人饒舌團體「Under Lover」成員楊琳和胡睿兒（右）遭東聲唱片控違約，高等法院定10月27日宣判。資料照片。記者林俊良／攝影
雙人饒舌團體「Under Lover」成員楊琳和胡睿兒（右）遭東聲唱片控違約，高等法院定10月27日宣判。資料照片。記者林俊良／攝影

律師 演唱會 中秋

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