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思覺失調男持榔頭殺胞兄伴屍3天 檢方求輕判結果出爐

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

長期罹患思覺失調症的58歲樊姓男子，去年10月疑發病，涉持榔頭打死相依為命的胞兄，伴屍3天後向友人供出「哥哥被打死了」；雄檢起訴他時建請法院進行鑑定、考量動機，未達免刑也應減刑，公訴檢察官求刑7年。高雄地院今下午依殺人罪判7年半，入獄前施以監護4年，可上訴。

合議庭指出，樊姓男子承認因他不滿胞兄將他給的飯錢拿去買菸酒，用榔頭捶打致傷重不治，且他罹患慢性思覺失調症、經鑑定犯案當下辨識行為的能力顯著減低，加上符合自首規定，分別依刑法19條2項及62條減刑。

起訴指出，樊姓男子從20幾歲首次發病，出現暴力舉動，會虐待貓狗、砸車，因此住院治療過，近年他與樊姓胞兄同住鼓山區，兩人感情和善，他還能出外買食物等自理生活。

但樊姓男子去年10月1日下午又發病，情緒控制不穩，竟拿榔頭痛毆胞兄頭、頸、胸部及四肢，造成顱骨骨折、腦出血、血胸、身體多處骨折重傷，使胞兄倒在客廳地上，且樊沒尋求救助，還脫到剩內褲，在家門口進進出出，鄰居雖聽見慘叫聲、手拍打木門聲音，也沒多加留意。

直到同月3日凌晨3點多，樊姓男子坐在住處巷口的檳榔攤前，宋姓友人經過詢問，他回答「哥哥被打死了」，宋趕緊報案並陪同警方前往，才驚見樊的胞兄陳屍客廳地上、頭有大量血跡，樊並帶警方在房間床下發現榔頭。

樊姓男子應訊時，先說「照哥哥心願將他打死」，又改口「哥哥想不開，交代我打他額頭、牙齒、眉骨及下體恥骨」等語，供詞反覆，但樊所指打擊的部位都與傷勢相符，加上住處沒有外力侵入跡象，且案發前一周他出現症狀會破壞家中物品、念念有詞，檢方認定他涉殺人。

檢方起訴時，也請法院要對他進行心理衡鑑、檢查精神狀態，若符合刑法規定已達不能辨識他的行為違法或欠缺辨識行為能力，免除減輕或免除其刑，同時須考量兄弟平時互相扶持照護，樊長期為精神疾病所苦，動機不像一般仇恨、報復，足以引人同情，不能免刑也應要減刑。

長期罹患思覺失調症的58歲樊姓男子，去年10月涉持榔頭打死相依為命的胞兄。圖為高雄地院。本報資料照
長期罹患思覺失調症的58歲樊姓男子，去年10月涉持榔頭打死相依為命的胞兄。圖為高雄地院。本報資料照

殺人 思覺失調症

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