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警「插乾股」包庇小吃部？無業男沒憑沒據檢舉、恐坐牢
高雄市蔡姓無業男今年勞動節當天，在公共電話亭報110檢舉，指稱湖內竹滬派出所長「插乾股」小吃部，害員警不敢取締小吃部招坐檯小姐陪酒；此事驚動湖內分局，啟動內部調查，查無不法事證，懷疑蔡誣告。橋頭地檢署偵辦，認定蔡涉嫌誣告起訴，橋頭地院依誣告罪，判處他有期徒刑2月，可上訴。
蔡報案指稱，竹滬派出所警員包庇小吃部有小姐坐檯陪酒，又因為派出所所長插乾股，警員根本不敢取締，所長還會走漏報案人資訊。蔡男指控涉及員警風紀，湖內分局介入調查，通知派出所所長楊川輝、及小吃部吳姓負責人到案說明，均查無不法情事，蔡男也拿不出具體事證。楊、吳反告蔡男誣告。
全案由橋頭地檢署介入調查，蔡男偵訊時坦承誣告，將他依誣告罪起訴。
橋頭地院審理，認為蔡男刻意在毫無根據情況下，誣告公務人員，使國家機關發動無益偵查程序，耗費司法資源，更恐害派出所所長楊川輝受刑事或懲戒處分，對公權力影響甚大，有害國家正確行使司法權，審結依誣告罪，判處蔡男有期徒刑2月，不得易科罰金，還可上訴。
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