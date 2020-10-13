警「插乾股」包庇小吃部？無業男沒憑沒據檢舉、恐坐牢

高雄市蔡姓無業男今年勞動節當天，在公共電話亭報110檢舉，指稱湖內竹滬派出所長「插乾股」小吃部，害員警不敢取締小吃部招坐檯小姐陪酒；此事驚動湖內分局，啟動內部調查，查無不法事證，懷疑蔡誣告。橋頭地檢署偵辦，認定蔡涉嫌誣告起訴，橋頭地院依誣告罪，判處他有期徒刑2月，可上訴。

蔡報案指稱，竹滬派出所警員包庇小吃部有小姐坐檯陪酒，又因為派出所所長插乾股，警員根本不敢取締，所長還會走漏報案人資訊。蔡男指控涉及員警風紀，湖內分局介入調查，通知派出所所長楊川輝、及小吃部吳姓負責人到案說明，均查無不法情事，蔡男也拿不出具體事證。楊、吳反告蔡男誣告。

全案由橋頭地檢署介入調查，蔡男偵訊時坦承誣告，將他依誣告罪起訴。