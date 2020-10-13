一刀刺死人獲無保請回 檢方抗告、律師分析撤銷機率高

桃園陳姓男子酒後持摺疊刀一刀刺死胡姓友人，還跑到養生館按摩、睡覺，桃園地檢依殺人罪聲押，桃園地院審酌陳是酒後一時衝動非故意，不構成殺人罪嫌裁定他無保請回，桃檢以陳並未精神耗弱、有逃亡之舉今提抗告；有律師認為，該裁定過於跳脫羈押要件邏輯，被撤銷機率高。

檢警調查，陳姓工人（45歲）不滿被胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日當天凌晨衝進平鎮1間小吃店，拿折疊刀1刀刺進胡心臟害他斃命，隨即逃到中壢的按摩店睡覺，警方2小時就破案逮人，檢方依殺人罪嫌聲押。

桃園地院審酌，陳男雖嫌疑重大，但當時酒後的行為，屬一時衝動無法預知行為的結果，不是故意犯，認定不構成殺人罪嫌，因此已不符最輕本刑5年以上重罪，加上無證據顯示陳有逃亡之虞，因此不構成羈押要件，裁定陳無保請回並限制住居。

桃檢表示，依殺人罪嫌將陳聲押，法官認陳嫌疑重大，但考量他飲酒後犯案且前往按摩店並非標準躲避刑責手法，難認有逃亡之虞裁定無保請回、限制住居。

桃檢說，陳男於行凶後有棄車轉搭計程車前往養生館舉動，顯見他當時的意識狀況並未達到心神喪失或精神耗弱程度，加上還有棄車前往他處行為，顯有逃亡之事實，依法提起抗告。

曾任法官兼庭長的律師曾家貽認為，依檢警初步調查，陳男殺人的客觀事實存在，法官以陳男飲酒、一時衝動等理由，直接判斷無殺人故意，因此不構成重罪，似乎未考量到刑事訴訟法101條羈押要件核心，太過於跳脫思考。

他表示，通常刑庭值班法官收到聲押案件，就嫌疑是否重大是第一關，若被告主張有刑法19條因精神障礙導致辨識行為能力喪失等，也是到審理期間再做攻防，本件逕自認定沒有殺人故意，未來檢方抗告經高院撤銷機率應該不低。

曾任主任檢察官的律師范振中指出，法官裁量羈押必須審酌3要件，包括有無嫌疑、羈押是由以及必要性，陳男當下究竟有無意識，是否真的無法預見，涉及更多層面的細節與判斷，加上陳當時有飲酒，還有原因自由行為、自行招致等面向爭議。