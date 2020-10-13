快訊

國慶焰火宣傳旗如招魂旗？ 遊客見這一幕傻眼

中山大學正式撤銷碩士學位 李眉蓁冤喊：政治追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「EY安永」諮詢服務前經理涉竊「秘密武器」遭檢調搜索

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「EY安永」集團成員安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家的客戶資料等上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」後跳槽至新公司。台北地檢署檢察官陳照世今指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索林男住居所及新公司辦公室區域，全案朝違反營業秘密法方向偵辦。

人力銀行網站顯示，安永為全球四大專業諮詢機構之一，以專業品質及緊密連結的全球服務據點享譽國際。服務據點整合為三大地理區，橫跨美洲、亞太區、歐洲、中東、印度及非洲區，遍布全球150多個國家、700多個城市。

官網指出，企業諮詢服務為，藉由擁抱多元化觀點以及接觸多重專業、背景以及經驗專家，能藉由良好的互動而促使提出好的省察問題。整合多方觀點能提供新見解，協助實現企業目標，使企業能創新營運。

去年2月間，安永諮詢服務公司提告指控，林瑜昌原本在公司任職5年餘，擔任資深經理。前年9月間離職，之後跳槽去同業競爭公司，卻在離職前下載上千筆報告、客戶資料等，以及價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」，透過硬碟將檔案夾帶而去。

據了解，「客戶資源整合系統計畫專案」用於配合客戶需求導入及客戶資訊環境、流程，協助客戶設定參數，以符合客戶需求。簡而言之，是該公司提供商界大老闆企業顧問服務的「秘密武器」。

依營業秘密法第13條之1第1項第2款規定，意圖為自己或第三人不法利益，或損害營業秘密所有人利益，而知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者，最重可處五年有期徒刑。

安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家的客戶資料等上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系統計劃專案」後跳巢至新公司。台北地檢署發動搜索約談行動。圖／本報資料照
安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家的客戶資料等上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系統計劃專案」後跳巢至新公司。台北地檢署發動搜索約談行動。圖／本報資料照

離職 安永

延伸閱讀

彩虹經濟崛起！「西門捷絲旅」推彩虹住房專案，每人最低只要500元再贈早餐與啤酒

併購攤銷營業秘密費用 會計師建議有條件回溯

大陸億萬富豪 415人創新高

康軒8年前違反性平法 判賠懷孕員工40萬元

相關新聞

臨時工覬覦土地公婆兩面金牌 伸竹竿偷走隨即遭警查獲

台中市張姓男子有公共危險前科，今年4月間在潭子區區擔任臨時工，因張缺錢花用，張行經潭子區頭張路的大頭家厝福德宮時，發現廟...

思覺失調男持榔頭殺胞兄伴屍3天 檢方求輕判結果出爐

長期罹患思覺失調症的58歲樊姓男子，去年10月疑發病，涉持榔頭打死相依為命的胞兄，伴屍3天後向友人供出「哥哥被打死了」；...

警「插乾股」包庇小吃部？無業男沒憑沒據檢舉、恐坐牢

高雄市蔡姓無業男今年勞動節當天，在公共電話亭報110檢舉，指稱湖內竹滬派出所長「插乾股」小吃部，害員警不敢取締小吃部招坐...

一刀刺死人獲無保請回 檢方抗告、律師分析撤銷機率高

桃園陳姓男子酒後持摺疊刀一刀刺死胡姓友人，還跑到養生館按摩、睡覺，桃園地檢依殺人罪聲押，桃園地院審酌陳是酒後一時衝動非故...

「EY安永」諮詢服務前經理涉竊「秘密武器」遭檢調搜索

「EY安永集團」成員安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家的客戶資料等上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系...

「第五人格」遊戲虛寶誘女童拍裸照 網路男蟲判賠12萬

新北一名謝姓男子用當紅線上遊戲「第五人格」虛擬寶物當禮物，誘騙9名10到12歲女童自拍裸照，甚至與其中1人發生性關係，今...

主婦情緒失控恐嚇王婉諭「牠還有兩個可以砍」 判刑3月

王姓家庭主婦今年1月11日晚間不滿總統及立法委員選舉結果，竟在臉書上針對時代力量立法委員王婉諭發文，且又留言「沒關係！牠...

景文科大「淫新活動」6人被判拘役 校方：之後教官隨行

景文科技大學4個學系在2016年10月在苗栗舉辦迎新活動，卻被控訴變「淫」新活動，新北地院認為6名擔任活動幹部的學長姐涉...

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

桃園陳姓工人不滿被胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日當天凌晨衝進平鎮1間小吃店，拿折疊刀1刀刺進胡心臟...

打聽心上人遭拒竟外出買刀 高雄大夜保全1刀刺死女同事

日月光半導體K23廠的前保全周姓男子，去年9月間疑向陳姓女同事打聽另名女同事遭拒，涉趁大夜班休息時間外出買水果刀，1刀刺...

自導自演破運毒案詐領獎金？調查局緝毒組長無罪確定！

時任調查局高雄市調處機動站緝毒組長蔡裕中被控拚績效獎金，和游姓毒販自導自演破獲走私毒品案，一審認為他罪證不足判無罪，二審...

花錢「租」女友只准牽手　18歲男「犯規」看胸部判刑

陳姓男子花7200元租「出租女友」3小時，依遊戲規則，租女友只准牽手、摸頭、擁抱，其餘動作免談，陳卻犯規翻開「出租女友」...

熱門新聞

景文科大迎新活動變「淫」新 6學長姐逼脫衣舔醬判拘役

3歲女童獨自在家找不到媽媽 推開窗自3樓墜落

北市19歲騎士天雨路滑摔車至公車輪下遭輾 失去生命跡象

騎士被水泥槽車推擠又撞上貨櫃車 夾在兩輛大車間慘死

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

新北汐止鐵道旁民宅大火全面燃燒 濃煙竄天影響國道視線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。