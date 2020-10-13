「EY安永」諮詢服務前經理涉竊「秘密武器」遭檢調搜索

「EY安永」集團成員安永諮詢服務公司前資深經理林瑜昌，被控竊取老東家的客戶資料等上千筆檔案，價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」後跳槽至新公司。台北地檢署檢察官陳照世今指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索林男住居所及新公司辦公室區域，全案朝違反營業秘密法方向偵辦。

人力銀行網站顯示，安永為全球四大專業諮詢機構之一，以專業品質及緊密連結的全球服務據點享譽國際。服務據點整合為三大地理區，橫跨美洲、亞太區、歐洲、中東、印度及非洲區，遍布全球150多個國家、700多個城市。

官網指出，企業諮詢服務為，藉由擁抱多元化觀點以及接觸多重專業、背景以及經驗專家，能藉由良好的互動而促使提出好的省察問題。整合多方觀點能提供新見解，協助實現企業目標，使企業能創新營運。

去年2月間，安永諮詢服務公司提告指控，林瑜昌原本在公司任職5年餘，擔任資深經理。前年9月間離職，之後跳槽去同業競爭公司，卻在離職前下載上千筆報告、客戶資料等，以及價值上千萬的「客戶資源整合系統計畫專案」，透過硬碟將檔案夾帶而去。

據了解，「客戶資源整合系統計畫專案」用於配合客戶需求導入及客戶資訊環境、流程，協助客戶設定參數，以符合客戶需求。簡而言之，是該公司提供商界大老闆企業顧問服務的「秘密武器」。