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臨時工覬覦土地公婆兩面金牌 伸竹竿偷走隨即遭警查獲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子有公共危險前科，今年4月間在潭子區區擔任臨時工，因張缺錢花用，張行經潭子區頭張路的大頭家厝福德宮時，發現廟內土地公、土地婆的神像上有懸掛兩面金牌，張見四下無人，利用廟內的竹竿，伸進已閉鎖的鐵柵門縫隙，偷走金牌，但廟方發現後通報警方到場，警方隨即在張尚未銷贓時就查獲，台中地院依踰越安全設備竊盜罪，判刑7月。

根據判決書，張姓男子（61歲）在今年4月1日凌晨4時許，行經潭子區頭張路的大頭家厝福德宮時，發現廟內土地公、土地婆神像懸掛有2片金牌，他為了行竊金牌變賣花用，因此利用宮廟旁的竹竿，逾越已閉鎖鐵門的柵欄縫隙，伸長到神像處，偷走金牌，警方獲報後，循線查獲。

台中地院審理時，張承認涉案，法官審酌張有多次竊盜前科，素行不良，後因缺錢花用，看到土地廟的神像有懸掛金牌，就心生歹念，下手行竊，但考量到張犯後承認犯行，依踰越安全設備竊盜罪，判刑7月，可上訴。

台中市張姓男子因缺錢花用，涉嫌以竹竿伸入潭子區大頭家厝福德宮的鐵門柵欄，偷走神像上的2面金牌，台中地院依竊盜罪，判刑7月。圖／報系資料照
台中市張姓男子因缺錢花用，涉嫌以竹竿伸入潭子區大頭家厝福德宮的鐵門柵欄，偷走神像上的2面金牌，台中地院依竊盜罪，判刑7月。圖／報系資料照

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