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「第五人格」遊戲虛寶誘女童拍裸照 網路男蟲判賠12萬

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名謝姓男子用當紅線上遊戲「第五人格」虛擬寶物當禮物，誘騙9名10到12歲女童自拍裸照，甚至與其中1人發生性關係，今年5月被新北地院依妨害性自主等罪判刑5年後，今天在被判賠其中1人精神損失12萬元。可上訴。

判決指出，謝男（30歲）的遊戲暱稱為「～佛系傑克～」，去年1月就開始在「第五人格」尋找對象。他以「送禮物、有條件、能色的女生再加、先說幾歲」等語引誘，待女生上鉤後，再交換LINE改變聯繫方式，指示少女擺出撩人姿勢自拍裸照，截至7月案件曝光為止，已有9名女童受害，其中一人還被他騙回家口交。

案發後，謝男刑事一審被新北地院依對未滿14歲少女性交、製造猥褻物等9罪判刑5年，案件上訴中。民事部分，他也被其中一名女童求償80萬元。

求償案審理時，謝男承認有收到照片和影音，但辯稱這些畫面都是女童自己拍的，並非受他引誘才拍攝，不應怪罪於他。謝男還說，傳送影片是雙方合意，沒有使用任何脅迫手段，他也沒有將畫面流傳出去，也沒有留做備份，求償並不合理。

謝男雖然否認誘騙，但法院調查他與女童對話紀錄，發現他曾要求女童提供裸照，而女童當下也傳訊回復他「要拍了」等語，也隨即傳送裸照，因此認定女童卻有部分裸照是在他指使引誘下拍攝，最後審酌其侵害情節判他須賠12萬元。

謝姓網路男蟲拿網路遊戲「第五人格」虛擬寶物誘騙女童拍裸照，刑事部份日前被新北地院判刑5年，民事部分今天再被判賠其中1人12萬元。示意圖／Ingimage
謝姓網路男蟲拿網路遊戲「第五人格」虛擬寶物誘騙女童拍裸照，刑事部份日前被新北地院判刑5年，民事部分今天再被判賠其中1人12萬元。示意圖／Ingimage

裸照 自拍 猥褻 妨害性自主

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