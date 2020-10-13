主婦情緒失控恐嚇王婉諭「牠還有兩個可以砍」 判刑3月

王姓家庭主婦今年1月11日晚間不滿總統及立法委員選舉結果，竟在臉書上針對時代力量立法委員王婉諭發文，且又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！」遭訴。士林地院日前依照恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

北市王姓婦人今年1月11日晚上，用手機在自己臉書上公開貼文「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰在說舉頭三尺有什麼死人骨頭，就請自便！」匿名網友在王女貼文留言「小燈泡媽也上了，我去！」，王女又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！」等語。

案發後，王婉諭報案後受訪指出，「小燈泡」事件發生後，惡意言論從未停過，看到訊息後心生畏懼，希望透過法律途徑，讓民眾知道要為自身言論負責。王姓婦人供稱，因為支持的候選人得票數不如預期，在臉書上發表言論，沒有恐嚇意思。

法院認為，王婉諭先前因女兒遇害身亡，遭受重大打擊，王姓婦人和王婉諭並不認識，因無法接受選舉開票結果，情緒激動下犯案，但貼文內容足以使人心生畏懼，逾越法規界線，且極可能引起他人仿效，對社會秩序造成不良影響。