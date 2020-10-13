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景文科大「淫新活動」6人被判拘役 校方：之後教官隨行

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

景文科技大學4個學系在2016年10月在苗栗舉辦迎新活動，卻被控訴變「淫」新活動，新北地院認為6名擔任活動幹部的學長姐涉犯強制罪，審理後分判6人拘役20日到40日不等刑期，均得易科罰金，景文科技大學今天受訪表示，尊重判決結果。

判決指出，景文科大「行銷與流通管理系」、「環境與物業管理系」、「應用外語系」和「電子工程系」2016年10月在苗栗舉辦聯合迎新活動，由各系大三學生擔任幹部及主持活動。活動中卻要求新生當中脫衣交出一定數量的內衣，又以懲罰遊戲輸家為由，將甜麵醬塗在新生額頭，硬逼另一名新生去舔。

景文科技大學表示，此為學生個人提出訴訟，因屬於私人立場，校方尊重判決結果，不表示任何意見。

對於事發後，如要辦理大型活動或是迎新活動，景文科大表示，社團、系學會申請辦理活動前，需將寫好的企劃書經指導老師、學務處課外活動指導組看過，確認有無問題才審核通過，活動前參與活動的幹部都要參加性別平等教育講座或是研習才可出隊，大型活動或是迎新都會有教官或是指導老師隨行，現場如有狀況可向老師請求協助。

圖／翻攝自景文科技大學臉書粉絲專頁
圖／翻攝自景文科技大學臉書粉絲專頁

教官 大學生

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