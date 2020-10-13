景文科大「淫新活動」6人被判拘役 校方：之後教官隨行

景文科技大學4個學系在2016年10月在苗栗舉辦迎新活動，卻被控訴變「淫」新活動，新北地院認為6名擔任活動幹部的學長姐涉犯強制罪，審理後分判6人拘役20日到40日不等刑期，均得易科罰金，景文科技大學今天受訪表示，尊重判決結果。

判決指出，景文科大「行銷與流通管理系」、「環境與物業管理系」、「應用外語系」和「電子工程系」2016年10月在苗栗舉辦聯合迎新活動，由各系大三學生擔任幹部及主持活動。活動中卻要求新生當中脫衣交出一定數量的內衣，又以懲罰遊戲輸家為由，將甜麵醬塗在新生額頭，硬逼另一名新生去舔。

景文科技大學表示，此為學生個人提出訴訟，因屬於私人立場，校方尊重判決結果，不表示任何意見。