馬英九提首戰即終戰挨告 北院認罪嫌不足駁回
前總統馬英九之前演講提及，中國的攻台戰略就是「首戰即終戰」，遭律師提刑事自訴公然侮辱國軍、總統及恐嚇公眾。北院今天認定屬言論自由保障範疇且罪嫌不足，裁定自訴駁回。
馬英九8月10日受邀以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講表示，中國的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援，且現在美軍根本就不可能來；做總統的人應該要讓戰爭不會發生。
馬英九8月26日於公開活動中受訪表示，「首戰即終戰」是國防部智庫所提出的報告內容，說明中共對台灣進攻的政策，他引用的目的是提醒政府；他也強調，這不是他的主張，而是他的提醒。
律師林憲同認為馬英九自行將國防部文件所載「首戰即決戰」的用語更改為「首戰即終戰」，馬英九卸任總統公職後，應依國家憲政體制對政府承擔忠誠及保密義務，卻提出這些言論，涉恐嚇全體國民，並公然侮辱三軍及詆辱總統蔡英文，向台北地方法院提起刑事自訴恐嚇危害安全及公然侮辱罪。
北院審理後認為，林憲同所提出的事證，不足以認定馬英九有可能成立犯罪，曾經命林憲同補提證物並傳喚行訊問程序，但林卻拒絕到庭，認定本案無須進入實質審理，也不必傳喚馬英九，裁定自訴駁回，可抗告。
北院指出，「決戰」及「終戰」用語的差別，是否就是林憲同所指「決戰即代表奮戰到死」、「終戰即代表敵前投降」的意思，仍有待商榷，況且政治性言論為取得公眾關注，常使用聳動文字，是民主自由與公民社會常見現象，馬英九雖然改變國防部文件的用詞，但仍屬言論自由保障的範疇。
北院表示，馬英九的言論是針對中華人民共和國解放軍或美軍「軍事戰略」等做陳述，並未提及國軍戰力等，明顯不是對三軍、蔡總統的抽象謾罵或嘲弄，不構成公然侮辱罪要件，為罪嫌不足。
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