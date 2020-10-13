一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

桃園陳姓工人不滿被胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，國慶日當天凌晨衝進平鎮1間小吃店，拿折疊刀1刀刺進胡心臟害他斃命，隨即逃到中壢的按摩店睡覺，警方2小時就破案逮人，桃園地檢署也依殺人罪嫌聲押，桃園地院認為陳酒後一時衝動，非故意犯裁定無保請回，檢方將提抗告。

桃園地檢以陳男有逃亡、犯最輕本刑5年以上重罪，依殺人罪嫌將他聲押；桃園地院審酌，陳男當時酒後行為，無法預知行為的結果，不是故意犯，難認有殺人故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，裁定無保請回、限制住居，對此，桃園地檢表示會提抗告。

警方初步調查，胡男（45歲）當時和曾男（47歲）、吳男（42歲）及陳男（43歲）一起在南豐路1間小吃店喝酒，凶嫌陳男（45歲）恰巧路過，發現胡的小客車停在現場，就拿甩棍進入店內攻擊他，兩人發生扭打現場一片混亂。

當時其他朋友上前想要勸架拉開雙方，後還驚見胡用手捧住胸口，面露痛苦倒在地上，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，但陳作案後立刻逃離，在場曾姓友人立刻叫救護車、報警，但胡緊急送醫搶救40多分鐘仍宣告不治。

據了解，陳、胡都是工人，但過去雙方就曾因敬酒問題起口角，陳不滿胡常常用貶低、輕視的語氣，消遣他說「你算什麼咖」、「沒資格來跟我敬酒」等，害他在朋友間很沒面子，多次發生衝突導致兩人結怨。

當天凌晨1點多，陳酒後路過發現胡的車，見他和其他工人一起喝酒聊天，自己一時氣憤就衝進去對胡叫囂、挑釁，但他氣憤難平跑回附近住家拿了把摺疊刀，再到小吃店內要向陳尋仇，一見陳還在店內就衝進去扭打，刀子更直接刺進胡的左胸，導致胡心臟被刺中血流滿地。

但陳作案後立刻逃逸，警方獲報到場調閱相關監視器，一路循線追到中壢1間按摩店，從案發到破案短短2小時內找到人，發現陳男當時躺在裡面按摩、睡覺，警詢時他坦承不諱，表示長期被胡男用言語輕視，加上當時酒後才衝動行事。