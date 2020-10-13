打聽心上人遭拒竟外出買刀 高雄大夜保全1刀刺死女同事

日月光半導體K23廠的前保全周姓男子，去年9月間疑向陳姓女同事打聽另名女同事遭拒，涉趁大夜班休息時間外出買水果刀，1刀刺入陳女胸口，周雖隨即報案，她送醫仍不治。一審高雄地院考量周姓男子符合自首減刑，依犯殺人罪判17年半徒刑；全案二審高雄高分院今上午維持原判，仍可上訴。

在押的周姓男子今天透過遠距法庭聽判，得知判決「上訴駁回」後，他僅回應法官「沒有意見」。

判決指出，周姓男子先前任職中鋼保全公司，去年8月起派駐高雄楠梓加工區的日月光半導體K23廠，多次與較資深的同事陳女發生爭執；9月14日晚間7點至隔天上午7點的中控室大夜班，周剛好又與陳女搭配值班，不料再度起口角，他凌晨3點54分許便趁休息空檔違規外出，買了1把水果刀。

凌晨4點56分許，陳女在中控室旁邊坐椅子上休息，周姓男子用外套蓋著持刀的右手，走到陳女面前時迅速翻開，1刀刺入她胸口，負傷的陳女起身往外逃，但隨即體力不支倒地；周當下立刻打電話報案「殺了同事」，不過陳女送醫搶救到當天上午6點22分仍宣告不治。

周姓男子審理時辯稱，遭到陳女長期霸凌，只是要教訓，「我沒有一定要她（指陳女）死，她有死沒死我都不在乎」；周的委任律師也稱，周案發當天跟陳女有激烈口角，才外出買刀，購買後也相隔１小時多才刺殺，難認是預謀殺人，且出手部位只是剛好在胸口，並非有意直取心臟。

一審合議庭認為，經相驗陳女胸口遭水果刀刺入4公分，刺穿到左心室的前壁，造成超過2公升大量積血和血腫塊，導致低血容休克死亡，且監視影像顯示，案發前約半小時，周姓男子沒來由的手摸子己左胸，疑計劃次心臟，加上他趁她休息行凶、用外套掩蓋避免察覺、目視她胸口以慣用的右手直接刺入，認定有殺人直接故意。

一審還傳喚同事作證，雙方確實相處不睦，沒霸凌情事，反而是周姓男子事發前5天用通訊軟體不斷向陳女打聽另名女同事，「學姊，我很愛XX，愛到我願意付出我的一切，願意替她擋子彈付出我的生命都願意，請學姊告訴我」。