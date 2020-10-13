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自導自演破運毒案詐領獎金？調查局緝毒組長無罪確定！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任調查局高雄市調處機動站緝毒組長蔡裕中被控拚績效獎金，和游姓毒販自導自演破獲走私毒品案，一審認為他罪證不足判無罪，二審逆轉改判有罪，全案被最高法院發回後，高雄高分院更一審再度認為蔡裕中無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

檢方起訴指出，蔡裕中2013年破獲不法運輸41公斤K他命案件，拘提交付毒品的游姓主嫌，但游為了能適用證人保護法來減刑，提議安排由積欠大把賭債的趙姓男子「以毒抵債」運毒，供蔡裕中破案領獎金，蔡也應允；曾從大陸走私毒品來台，游再找罹癌的曾姓男子當「死轉手」，蔡裕中破獲後申請查緝獎金，被人投訴詐騙而未核發。

蔡否認犯行，堅稱不清楚是游刻意安排70公斤走私安毒案，偵辦期間也沒查出游和同案嫌犯聯繫或，且游是否適用證人保護法、能否求處免刑等，屬於檢方職權，至於破案後申報查緝獎金，都按照規定，他沒有詐財。

一審認為，調查局其他單位早已監聽70公斤毒品案的曾男，且也查無游有安排或參與走私，加上檢方審核後未發出破案獎金，認定蔡裕中沒有詐領獎金的不法意圖，判無罪。

但二審認為，游審理時承認向趙討賭債，趙為還錢便「以毒抵債」，此次才以相同模式討債，並將運毒情資提供檢調看能否換減刑，且游能清楚掌握70公斤運毒案上、下游，可見是游刻意安排供查獲，改依犯公務員利用職務機會詐取財物未遂罪，判1年10月徒刑，褫奪公權2年。

最高法院撤銷發回後，更一審仍認為沒有具體事證認定游參與70公斤運毒案，也無法認定蔡裕中用詐術請領獎金，維持判無罪；最高法院駁回上訴，全案確定。

調查局。圖／聯合報系資料照片
調查局。圖／聯合報系資料照片

毒品 走私 詐騙

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