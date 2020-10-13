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花錢「租」女友只准牽手　18歲男「犯規」看胸部判刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子花7200元租「出租女友」3小時，依遊戲規則，租女友只准牽手、摸頭、擁抱，其餘動作免談，陳卻犯規翻開「出租女友」的衣領看她胸部、撫摸她臀部，被訴強制猥褻；法院審理，陳認罪，台北地院判陳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

台北地檢署起訴書指出，2019年7月，陳以LINE與自稱「愛演戲─臨時演員」仲介公司聯繫，詢問出租女友服務，由仲介公司以3小時、7200元的代價介紹臨時女友給他，言明出租時間為2019年8月2日下午6點至晚上9點。

仲介公司規定，會派遣女生「扮演」陳的女朋友，但在角色扮演期間，陳對「出租女友」的親密程度只可以牽手、摸頭、擁抱，其餘更進一步的舉動，則一律禁止。

檢方指控，陳依約定時間與被害人相約捷運台北車站M6出口，2人先在速食店用餐，晚一點再步行到台北市大安森林公園，不過，陳在用餐、前往公園期間，向被害人恫稱想帶她回家、會綁架她，還說他的同學有在約砲，暗示要被害人發生性行為。

被害人不就範，但礙於履約3小時沒結束，不敢擅自離去，繼續陪著散步，陳於是刻意將她帶往公園陰暗處的生態池附近長椅坐下，伸手撫摸她的大腿內側，並來回撫摸她的腿根靠近生殖器、腹部等部位。

被害人被侵犯後不敢反抗，提議前往捷運站，但被拒絕，眼見「出租」時間將屆，陳姓男子動手翻開她的衣服領口，觀看她的胸部，且再撫摸她的臀部，被害人結束「工作」，向台北市警大安分局報案，檢方起訴陳。

法院審理，陳認罪，法官根據陳曾寫道歉信、陳與「愛演戲─臨時演員」公司相關LINE的對話紀錄等，認定陳犯罪事證明確。

台北地院判決指出，陳為滿足慾念，侵害被害人身體自主權，對被害人造成身心傷害，不過，念及他坦認犯行，犯後態度良好，加上他行為時僅18歲，自述目前是大學三年級學生，依法量刑。

台北地院。圖／本報資料照片
台北地院。圖／本報資料照片

猥褻

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