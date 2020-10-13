知名小兒科醫師控前妻偷吃 為蒐證翻拍雲端照片反遭訴

知名小兒科醫師發現前妻在婚姻存續期間外遇男同事，提告民事求償，為蒐證翻拍前妻儲存在電腦GOOGLE雲端的驗孕棒照片及出遊合照，因此挨告。台北地檢署調查後，今依妨害秘密等罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

兩人於2011年10月26日結婚，婚後育有3名子女，前年11月9日協議離婚。陳姓醫師提告指控，妻子前年3月2日至5日與第三者共赴峇里島旅遊並同宿一房，同年8月3日，2人入住新北市淡水區一間摩鐵。

陳姓醫師指出，前年3月使用妻子電腦時，他發現裡面存有妻子使用驗孕棒及親密倚靠第三者的照片，而第三者明知妻子已婚，仍親密交往，須共負責任，向兩人連帶求償100萬元。

兩人委任律師辯稱，醫師取得部分證物侵害醫師娘個人隱私，應無證據能力。法院認為，醫師未獲妻子同意翻拍妻子存在GOOGLE雲端的照片或截取手機畫面作為證據，已侵害妻子隱私權。

不過，考量是在婚姻存續期間，使用妻子放在住處內電子設備發現並留存，尚未違反社會道德或以強暴、脅迫等方式取得，且證據與本案密切相關，認定具證據力。

一審認定，2人逾越一般社交友誼，已侵害醫師配偶權，應連帶賠償30萬元，但審酌醫師早已知情，且在離婚協議書上簽名，約定放棄對前妻提告權利，判第三者應賠償15萬元。