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知名小兒科醫師控前妻偷吃 為蒐證翻拍雲端照片反遭訴
知名小兒科醫師發現前妻在婚姻存續期間外遇男同事，提告民事求償，為蒐證翻拍前妻儲存在電腦GOOGLE雲端的驗孕棒照片及出遊合照，因此挨告。台北地檢署調查後，今依妨害秘密等罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
兩人於2011年10月26日結婚，婚後育有3名子女，前年11月9日協議離婚。陳姓醫師提告指控，妻子前年3月2日至5日與第三者共赴峇里島旅遊並同宿一房，同年8月3日，2人入住新北市淡水區一間摩鐵。
陳姓醫師指出，前年3月使用妻子電腦時，他發現裡面存有妻子使用驗孕棒及親密倚靠第三者的照片，而第三者明知妻子已婚，仍親密交往，須共負責任，向兩人連帶求償100萬元。
兩人委任律師辯稱，醫師取得部分證物侵害醫師娘個人隱私，應無證據能力。法院認為，醫師未獲妻子同意翻拍妻子存在GOOGLE雲端的照片或截取手機畫面作為證據，已侵害妻子隱私權。
不過，考量是在婚姻存續期間，使用妻子放在住處內電子設備發現並留存，尚未違反社會道德或以強暴、脅迫等方式取得，且證據與本案密切相關，認定具證據力。
一審認定，2人逾越一般社交友誼，已侵害醫師配偶權，應連帶賠償30萬元，但審酌醫師早已知情，且在離婚協議書上簽名，約定放棄對前妻提告權利，判第三者應賠償15萬元。
前醫師娘得知也因民事訴訟得知醫師為蒐證翻拍她儲存在雲端的照片，提告妨害電腦使用、妨害秘密等罪。檢方認為，雖然是電腦自動登入雲端系統，但陳男確實用手機翻拍前妻儲存在雲端的照片，包括易遊網的出遊照、驗孕棒等，今依法起訴。
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