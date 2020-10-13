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國道上叼菸蛇行還拒攔 騎士重傷甦醒認「貪快上國道」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

43歲趙姓男子本月5日騎機車自林口交流道上國道一號，沿途蛇行又抽煙，後方10輛車因此引發事故，包括趙在內共5人受傷送醫，其中趙在加護病房住了好幾天，醒來後他坦承上國道是為了省時間，詢問後警方依法開單告發，並依公共危險罪嫌函送。

據悉，趙男2日就曾闖上國道，網友爆料，趙當時還蹺腳、蛇行，更從機車上站起，隨後自五股交流道離開。

未料，5日他又騎著同輛機車出現國道，還叼著一根菸，民眾發現報警，趙卻連續蛇行避開警方，更揮手要警方別管，直到他擦撞車輛後倒地。

警方見趙就倒在車道上十分危險，奮不顧身衝了兩百米將他拉開，再跨越一旁護欄跳進草叢，救了趙男一命，但趙也因擦撞造成重傷，住院多日後才甦醒。

趙醒來後坦承他二度騎車上國道，表示是因貪快犯行，警方依道路交通管理處罰條例33條、43條開罰，並依公共危險罪嫌將他函送地檢署。

趙男二度闖上國道，上月5日還拒絕警方攔截。記者柯毓庭／翻攝
趙男二度闖上國道，上月5日還拒絕警方攔截。記者柯毓庭／翻攝

國道 事故

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