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國道上叼菸蛇行還拒攔 騎士重傷甦醒認「貪快上國道」
43歲趙姓男子本月5日騎機車自林口交流道上國道一號，沿途蛇行又抽煙，後方10輛車因此引發事故，包括趙在內共5人受傷送醫，其中趙在加護病房住了好幾天，醒來後他坦承上國道是為了省時間，詢問後警方依法開單告發，並依公共危險罪嫌函送。
據悉，趙男2日就曾闖上國道，網友爆料，趙當時還蹺腳、蛇行，更從機車上站起，隨後自五股交流道離開。
未料，5日他又騎著同輛機車出現國道，還叼著一根菸，民眾發現報警，趙卻連續蛇行避開警方，更揮手要警方別管，直到他擦撞車輛後倒地。
警方見趙就倒在車道上十分危險，奮不顧身衝了兩百米將他拉開，再跨越一旁護欄跳進草叢，救了趙男一命，但趙也因擦撞造成重傷，住院多日後才甦醒。
趙醒來後坦承他二度騎車上國道，表示是因貪快犯行，警方依道路交通管理處罰條例33條、43條開罰，並依公共危險罪嫌將他函送地檢署。
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